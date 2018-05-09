Yücelik, TOBB Yüksek İstişare Kurulu toplantısına katıldı

Birlik Başkanları, Başkan Yardımcıları, daha önce Birlik Başkanlığı yapmış olanlar, Konsey Başkanları ve şeref üyelerinden oluşan TOBB Yüksek İstişare Kurulu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu başkanlığında TOBB İkiz Kuleler’de bir araya geldi. Kurul üyeleri düzenlenen toplantıda, ülke ekonomisinde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve ekonomiyi ilgilendiren çeşitli konularda istişarelerde bulundular.

Toplantıda konuşan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Erzurum ve bölgenin ekonomisini anlattı ve bölgedeki iş dünyasının beklentilerini dile getirdi. Konuşmasında, iş dünyasının her zaman muzdarip olduğu bürokratik işlemleri azaltan uygulamaların, oda ve borsaların talebi, TOBB’un da girişimleriyle, hayata geçirilmesiyle ilgili düşüncelerini ifade eden Başkan Yücelik, yapılan reformların iş aleminde memnuniyetle karşılandığını belirterek şunları söyledi;

“Şirket kuruluşlarında daha önce 4-5 farklı kuruma gidip, 7-8 prosedür uygulanarak ve farklı hizmet bedelleri ödenerek yapılan işlemlerin tamamı artık odalarda 1 gün içerisinde sonuçlandırılıyor. Bu şekilde üyelerimiz hem zaman ve hem de maliyet tasarrufu sağlıyor. Ayrıca, İcra-İflas Mevzuatı, inşaat izinleri ve tapu işlemleri, ticari davalar, dış ticaret işlemleri, finansmana erişim ve vergi beyannamelerinin birleştirilmesi gibi konularda yapılan ve yapılacak olan önemli değişiklikler de iş adamlarımızın ve firmalarımızın işlerini kolaylaştıracak. Bu reformların hayata geçmesinde, başta Başbakan Sayın Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Sayın Recep Akdağ, TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu ve ilgili bakanlarımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.”

İş dünyasının önünü açan, engelleri kaldıran yeniliklerin devam etmesiyle ekonomide çarkların daha hızlı döneceğinin altını çizen Yücelik, bürokrasi ile uğraşmak zorunda kalmayacak iş dünyasının, ülkenin gelişmesine, kalkınmasına ve ekonomik istikrarın sürmesine daha çok katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.