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15 Mayıs 2018 16:11

Yudigül: “Türkistan ne ise Kudüs’ de odur”

Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi ve Erzurum Milletvekili aday adayı Adem Yudigül, Filistin’de yaşanan İsrail zulmü için bir kınama mesajı yayınladı.

Yudigül: “Türkistan ne ise Kudüs’ de odur”

15 Mayıs 2018 16:11


Kudüs’ün Türk İslam Alemi açısından önemine değinen Yurdigül, mesajında şu görüşlere yer verdi: “Ramazan ayının arifesinde, İlk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu, Efendimiz ’in Miraç’la kutlu müjdelere çıktığı, kutsal şehir Kudüs’e ve oradaki Müslümanlara yapılan saldırılar artık sabırları taşırmaktadır. Haydut, katil, soykırımcı ve vahşi İsrail, Filistinli dindaşlarımızı acımasızca ve dünya kamuoyunun gözleri önünde hukuk, kural tanımadan katletmektedir. ABD Büyükelçiliğini Kudüs’e taşıyarak başta Filistinli Müslümanlar olmak üzere tüm İslam âleminin tepkisini çekmiştir.


Herkes şunu bilmelidir ki Türk - İslam Âlemi bu Siyonist işbirliğinin farkındadır. Hem Katil İsrail hem de eli kanlı ABD şunu bilmelidir ki Kudüs asla İsrail’in başkenti olmayacaktır. Kudüs bir direniştir ve gerekirse canımızla kanımızla bu direnişin bir parçası olacağımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bizim için Kerkük ne ise, Doğu Türkistan ne ise, Türkmen dağı ne ise, Mekke ve Medine ne ise Kudüs’ de odur.


Dün yaşanan saldırılar sonrası Şehadete yürüyen Müslüman kardeşlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Mübarek Ramazan ayının gelişi vesilesiyle İslam dünyası için güzellikler ve hayırlar diliyorum.”




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