Diğer
Kategoriler
29 Ağustos 2018 12:01

Yüksekten düşme değil ayı saldırısı sonucu ölmüş

Erzurum’da geçtiğimiz haziran ayında kayalıklardan düşerek öldüğü belirtilen şahsın otopsi raporuna göre ayı saldırısı sonucu öldüğü ortaya çıktı.

Yüksekten düşme değil ayı saldırısı sonucu ölmüş

29 Ağustos 2018 12:01

Şahsın, ayının, kasık bölgesinden kalbe giden ana damarını pençesiyle parçalaması sonucu öldüğü belirtildi.


21 Haziran tarihinde Erzurum’un Yakutiye ilçesine bağlı Arıbahçe Mahallesi’nde meydana gelen olayda, arazideki hayvanlarını kontrol etmek için köyün dağlık bölgesindeki alana giden Yunus Tosunoğlu (35), kayalıklardan düşerek olay yerinde hayatını kaybetti.


Yunus Tosunoğlu’nun otopsi sonucu çıktı. Erzurum Adli Tıp Kurumundan Başsavcılığa gönderilen otopsi raporunda, 3 çocuk babası Yunus Tosunoğlu’nun kasık kısmından ayı pençesiyle darbe aldığına yer verildi. Otopsi raporuna göre, ayının pençe darbesi ile Yunus Tosunoğlu’nun kasık bölgesinden kalbe giden ana damarının parçaladığı ortaya çıktı. Raporda, Yunus Tosunoğlu’nun yüksekten düşme değil, damar parçalanması sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ERZURUM HABERLERİ
ERZURUM HAVA DURUMU
31
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    26°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç