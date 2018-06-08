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08 Haziran 2018 16:25

Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ve eşi tutuklandı

Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ’nün vali yardımcısı ve kaymakam sorumlusu öğretmen ve eşi Erzurum’da tutuklandı.

Yunanistan’a kaçarken yakalanan FETÖ şüphelisi ve eşi tutuklandı

08 Haziran 2018 16:25


Edinilen bilgiye göre, güvenlik güçleri istihbari bilgiler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Feramuz Hakan Durukal’ı yakalamak için harekete geçti. Uzun yıllar Erzurum Aziziye İlköğretim Okulu’nda öğretmenlik yapan ve FETÖ’nün Doğu Anadolu mülkiye sorumlusu ‘Harun’ Kod adlı Feramuz Hakan Durkal ile eşi Ayşegül Durkal, 1 Haziran gecesi Aydın’ın Kuşadası ilçesinde kiraladıkları özel deniz botuyla Yunanistan’a kaçarken yakalandı.


Kuşadası Cumhuriyet Savcılığında susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Feramuz Hakan Durukal, uçakla getirildiği Erzurum’da çıkarıldığı 1.Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ‘FETÖ üyesi olmak’ suçundan tutuklanarak Erzurum H Tipi Kapalı Cezaevine konuldu. Eşi Ayşegül Durukal ise Aydın’da çıkarıldığı Sulh Ceza Mahkemesinde tutuklandı.


Geçmişte Aziziye Kolejinde öğretmen olarak çalışan Fermauz Hakan Durukal’ın çok sayıda kaymakam ve vali yardımcısının sorumlusu konumunda olduğu belirtildi.




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