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05 Haziran 2018 15:36

Yürüyüş yolu tehlike saçıyor

Oltu Yürüyüş yolundaki kamelya içinde ve yan tarafında istinat duvarı yaparken delinen beton zemin, artık tehlike saçıyor.

Yürüyüş yolu tehlike saçıyor

05 Haziran 2018 15:36


İstinat duvarı çalışmalarında delinen kamelya zemini öylece bırakıldı.


Birçok deliğin oluştuğu kamelya içi ve çevresindeki beton zemin özellikle çocuklar için büyük tehlike arz ediyor.


Sorumluların biran önce beton zemindeki delikleri kapatmalarını isteyen Oltulu vatandaşlar, “Çalışmalar bittikten sonra buradaki deliklerin kapatılması gerekirdi. Akşam ailecek yapılan yürüyüşlerde dinlenmek için bu kamelyalardan birine geçen aileler ve yanlarındaki çocukları büyük bir tehlike yaşayabilir. Birisi bu deliklere takılıp düşebilir, çocuklar göremeyip bu deliklerden birine düşebilir. İlla bir kaza mı yaşanması gerekiyor? Bu deliklerin kapatılması için. Böyle bir sorumsuzluk olur mu?” şeklinde tepkilerini dile getirdiler.




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