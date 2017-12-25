Yüz ve Boyun bölgesindeki sarkmalara dikkat

Dr.Esra Çelik, yılların etkisi ile, yüz ve boyun bölgesinde sarkma ve gevşemeler meydana gelebileceğini belirterek, “Eğer ameliyatsız sıkılaştırma ve asma yöntemlerine yanıt vermeyeceği düşünülüyorsa, yüz germe prosedürlerinden biri tercih edilir. Bu prosedürler; total yüz germe, orta yüz germe ve boyun germe olarak sınıflanabilir” dedi.

Orta yüz germenin favoriden başlayıp kulak önündeki kıvrımdan, kulak arkasına dönen bir kesi yapıldığını kaydeden Op.Dr.Esra Çelik, “Deri sıyrılır ve derinin altındaki kaslar ve gevşemiş dokular sıkıştırılıp sarkmış olan cildin fazlalığı çıkarılır. Total yüz germe de ise orta yüz germedeki kesiye ek olarak, kulak üzerinde şakağa, kulak arkasında ise saçlı deri içine doğru uzanıp sonlanan kesiler mevcuttur. Kesiler kıvrım içerisinde kaldığı için, eğer yara iyileşmesi ile ilgili bir sorun olmazsa, iyileştikten sonra neredeyse hiç göze çarpmaz. Ameliyattan sonra yüzde bir miktar şişlik ve morluk olur.Bu şişlikler birinci haftadan itibaren hızla azalır. Yüzdeki hissizlik 3. haftada büyük oranda azalır. Dikişler 1 hafta-10 gün içerisinde alınır. Ameliyatın ertesi günü pansuman açılır. 3. gün saçlar yıkanır. 3-4 hafta boyunluk kullanılması önerilir” şeklinde konuştu.