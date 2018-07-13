Yüzde oluşan akne problemi psikolojiyi bozuyor

Emrah Çinik, yüzde oluşan akne probleminin psikolojiyi bozduğunu söyledi.

Agnes Akne Tedavisinin radyofrekans (elektirik dalgası) kullanılan bir tedavi şekli olduğunu belirten Çinik, “Radyofrekans dalgası 400 mikron derinliğinde hesaplanarak enfekte akneli foliküllere verilir ve enfekte foliküllerdeki enfeksiyon sebebi olan Propionibacterium acnes mikrobu kalıcı olarak öldürülür. Akne tedavisi etkin, güvenli ve kesin sonuç veren bir tedavi yöntemidir” dedi.

Agnes Akne Tedavisi tek seans olarak uygulandığını ihtiyaca göre birkaç seans olarak uygulanmasının da önerilebileceğini ifade eden Emrah Çinik, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Uygulama sonrası 15-20 dakikayı geçmeyen hafif bir kızarıklık dışında bir yan etkisi yoktur. Akne tedavisi cildi soymaz, uzun sürekli bir ödem yada kızarıklık oluşturmaz.

Cilde uygun bir nemlendirici ve güneş koruma kremi yeterlidir. Akneye yatkın ciltler profesyonel medikal bakımlar ve gündelik kişisel bakımlar ile düzenli temizlenmelidir.

Akne, çoğunlukla yüz, boyun, sırt omuz ve üst kollarda görülen, yağ bezlerini tutan, bir hastalıktır. En sık ergenlikte başlamakla beraber, 40 ‘lı 50 ‘li yaşlara kadar devam edebilir.

Akne en sık yüz bölgesinde görülür. İkinci olarak sırt ve göğüs bölgesini tutar.

Aknenin bir an önce tedavi edilmesi akne izi oluşumunu durdurması bakımından çok önemlidir.

Agnes Akne Tedavisi, özgüveni yok eden, kişinin kendisini ‘kirli’ hissetmesine yol açan, sürekli yüzünü kapatıcılarla kapama gereği hissettiren, psikolojiyi çok olumsuz etkileyen bir hastalıktır.”

Çinik, Agnes akne tedavisi, oluşma basamaklarını ise şölle aktardı;

“Yağ bezlerinde fazla yağ üretimi, Kıl foliküllerinde tıkanma, Propionibacterium acnes çoğalması, İnflamasyon.

Aknede kalıtsal yatkınlık önem taşır. Dihidrotestesteron denen erkek tipi kıllanmaya neden olan hormona genetik duyarlılık söz konusudur. Yiyecekler akne oluşumunu etkilemez. Yağlı gıdalar, abur cubur yada çikolata başta olmak üzere şekerli gıdaların akne oluşumunu arttırdığına yönelik bilimsel bir kanıt yoktur. Stres yada uygunsuz ürün kullanımı geçici bir sivilcelenmeye yol açsa da bunlar akne sebebi değildir.”

Komedonal akne, İnflamatuar akne ve Kistik akne olmak üzere üç tip akne olduğunu kaydeden Çinik, “Sabah akşam yıkama jeli ile yüz temizlenmelidir. Akneli cilde sabun kullanılmaz. Akneli ciltlerde temizleme sütlerinden de kaçınılmalıdır. Alkali temizleyiciler sivilce oluşumunu uyarabilir.

Retinoik asit, benzoil peroksit, azelaik asit, antibiyotikler, doğum kontrol hapları, streroidler Akne tedavisinde kullanılan kimyasal ilaçlardır. Bu ilaçlar uzun kullanımlarına rağmen akne üzerinde gözle görünür bir olumlu bir etki göstermemiştir.

Cildi kuruturlar, hassaslaştırır ve lekelenmeye uygun hale getirirler, karaciğer enzimlerini yükseltirler, ruh sağlığını bozarlar. Akneleri geçirirken cilde geri dönüşümsüz hasarlar verebilecekleri için ilaçlar ile tedaviye karar verirken çok dikkatli olunmalıdır.” dedi.