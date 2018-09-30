Yüzünüzdeki şansınızı biliyor musunuz?

Dr.Yavuz Selim Yıldırım, Gamze'nin cildin herhangi bir yerinde gözle görülebilir seviyedeki çukura verilen isim olduğunu belirterek, “Gamze isim olarak “melek dokunuşu” “şans” gibi anlamlara gelmektedir. Gamze güzelliği simgeler. Gamze'li kişiler bebek yüzlü, neşeli ve sevimli olarak adlandırılır” dedi.

Gamze'nin aslında genetik bir problem olduğunu çoğunlukla iki taraflı görüldüğünü nadiren tek taraflı da olduğunu dile getiren Dr.Yavuz Selim Yıldırım, “Anne karnında yüz kaslarından “zygomaticus” kasındaki kısa gelişmeye bağlı olur. Kas dokusu kısa geliştiği için cilt ve cilt altı bölgeye yapışır ve gülümseme ile ''Gamze'' ortaya çıkar. Doğumdan itibaren görülür, özellikle küçük çocuklar güldüklerinde gamzeleri ile çok sevimli hal alır. Gamzeler her zaman güzellik, mutluluk ve sevimlilik ölçütü olarak görülür. Yüzde iki yanakta oluşabildiği gibi çenede de oluşabilir. Vücudun diğer yapılarında da görülebilir. Anatomik olarak oluşan bir kusur bu sayede insanın gülümsemesine güzellik ve çekicilik katmaktadır.

Gamze için bir diğer önemli gerçek ise genetik olarak aktarılmasıdır. Annede babada birinde olması durumunda çocuğuna geçme ihtimali %25 iken, her ikisinde var ise çocuğuna geçme ihtimali %50 %100 arasında değişmektedir” diye konuştu.

“Gülünce yanaklarında güller açar” deyiminin tam karşılığı olan “Gamzeler” için bir çok şarkı türkü şiir söylendiğini ifade eden Doç.Dr.Yavuz Selim Yıldırım, “Genetik bir problemin herkes tarafından güzellik olarak algılanması, sahiplerine sevimlilik ve çekicilik katması oldukça ilginçtir. Gamzeler kadınlarda ve erkeklerde eşit oranda görülür, yaşla beraber bir kısmı kaybolabilir. Gamzeler sonradan oluşmaz ancak, yüzdeki mimik çizgilerine denk gelen Gamzeler daha sonradan belirgin hale gelebilir. Gamze'li insanların fazla kilo almasıyla Gamze kaybolabilir ya da zayıfladıktan sonra Gamzeler belirgin hale gelebilir. Sonradan Gamze sahibi olmak isteyenler ancak estetik operasyonla gamze sahibi olabilir. Gamze'li insanların şanslı olduğuna inanılır ancak sonradan Gamze yaptırmak bu şansı beraberinde getirir mi işte o bilinmez.” Şeklinde konuştu.