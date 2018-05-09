‘Zafer Medya Grup Yayınevi’ Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuar’ında

Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde Matbaacılar, Kitap Kırtasiye Tabelacılar Esnaf Odası Başkanlığı’nın sponsoru olan ‘Zafer Medya Grup Yayınevi’nin stadında 33 eseri yer aldı. Standı Vali Seyfettin Azizioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Cumhuriyet Başsavcısı Halil İnal, TÜPAY Anadolu Fuarları A.Ş. Genel Müdürü Cihat Alagöz, Eski Kültür Bakanı Ercan Karakaş, Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muammer Yaylalı, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, Zafer Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, Matbaacılar, Kitap Kırtasiye ve Tabelacılar Esnaf Odası Başkanı Hikmet Karaca, gezdi.

Barlak: “Erzurum medeniyet şehridir”

Erzurum’da baskı tesislerinin bölgeye 37 yıla aşkın süredir hizmet verdiklerini belirten Zafer Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Metin Barlak, böyle fuarların medeniyetler şehrinde olmasından dolayı mutlu olduğunu ifade ederek ‘’Bizim medeniyetimiz elbette ki kitap medeniyetidir. Şehirlerimizde tarihin her döneminde çok büyük kütüphaneler çok büyük medeniyet eserleri çok büyük medreseler inşa edilmiştir. Bugün Doğu Anadolu’muzun merkezi olan Erzurum’da Selçuklulardan itibaren önemli medreselere önemli eğitim kurumlarına ev sahipliği yapan büyük bir medeniyet şehridir. Ama bugün burada ki büyük fuarımızın açılışıyla birlikte inanıyorum ki Erzurum kitap fuarı düzenleyen şehir haline gelecek. Erzurum’a gelen tüm yayıncılarımıza teşekkür ediyorum.’ dedi.