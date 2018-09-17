Zamanı geriye saran bakım “Saç Botoksu”

Sevgi Ekiyor, saç dökülmesinde ki en önemli tedavilerden birinin saç botoksu olduğunu söyledi.

Sevgi Ekiyor, “Botoks un ne olduğunu ve çalışma mekanizmasını hatırlayacak olursak, Botulinum isimli bir bakteriden elde edilen ve kasları gevşetmek amacıyla 20 yılı aşkın bir süredir tıp alanında çeşitli tedavilerde kullanılmakta olan FDA onaylı bir ilaçtır. Bu toksin dermise enjekte edildiğinde germe ve açma, sinir iletimini kesme gibi işlevler görür. Bu şekilde de şikayet edilen konu ile ilgili tedavi sağlar” dedi.

Günlük yaşantı da kadının erkek saç tellerinden 50-100 arası saç kaybına uğradığın ifade eden Ekiyor, “Saç dökülmesi Tedavisi yapılması gereken hastalar 100 ün üstünde olan ve saçlı deride boşluklar olmaya başlamış kişilerle saçın karakteri incelmiş uzama problemleri olan gibi bulguları olan hastalandır. Bu hastalarda metabolik herhangi bir rahatsızlık, hormon, vitamin eksiklik ya da yükseklikleri var mı diye bazı kontroller yapılması gerekmektedir. Saç dökülmesi tedavisinde şu an kullandığımız birçok yöntem var. Saç botoksu, prp, saç mezoterapisi, oral alınımla vitamin kompleksleri, hormon tedavileri, dermaroller gibi birçok yöntemden faydalanmaktayız. Amerika'da 18-65 yaş arası saç dökülmesi yaşayan erkek hastalarda 2 yıl süren bir çalışma yapılmış ve bu çalışmanın sonucunda kafa derisinde kas arasına enjekte edilen botoksun erkek tipi saç dökülmesinde (androjenik allopesi) kullanılabileceği ortaya çıkmıştır. Botoks enjeksiyonu ile saçlı deride bulunan damar çeperlerindeki kaslarda gevşeme yaratılıyor. Bu sayede bu bölgenin kanlanması ve doğal olarak oksijenlenmesi sağlanıyor. Böylece hücrelere ihtiyaç duydukları maddelerin çok yüksek oranda aktarılması da mümkün oluyor. Hastanın diğer tedavilere ihtiyacı varsa da kanın veya verilen ilaçların emiliminin artması içinde çevre dokuların oksijen düzeyinin yüksek olmasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Saç dökülmesinin en önemli sorumlusunun Dihidrotestosteron(DHT) hormonu olduğunu kaydeden Ekiyor, “Bu hormon saç köklerine baskı yaparak saç kaybına neden olur ve ne kadar çok oksijensiz ortam bulursa o kadar çok miktarda testosteron hormonundan metabolize olarak açığa çıkar. İşte oksijen bu dönüşümü engeller. Dolaşımda ne kadar çok oksijen varsa testosteron da o düzeyde DHT hormonuna değil, östradiole dönüşür. Böylece saç dökülmesine sebep olan bir mekanizma daha kırılmış olur. Botoks damarları gevşeterek oksijenin serbest dolaşımını arttırdığından bu sürece önemli katkı sağlar” açıklamalarında bulundu.