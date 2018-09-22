Zayıflamada yeni trend: “Mide Botoksu”

İbrahim Sakçak, obeziteden ve fazla kilolardan Mide Botoksu ile kurtulmanın mümkün olduğunu söyledi.

Obezite Cerrahi Uzmanı Doç.Dr. İbrahim Sakçak, “Kişinin, yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen obezite, bir çok hastalığa zemin hazırlayan hatta ölüm riskini artıran kronik bir hastalıktır. Mideye endoskopik olarak uygulanan mide botoksu, ameliyat olmaması ve uygulamadan sonra herhangi bir şikâyete neden olmaması nedeniyle çok kolay kabul gören bir yöntemdir” dedi.

Mide botoksu, endoskopik olarak uygulanan, midenin iştah ve açlık sinirlerini geçici olarak (4-6 ay süreyle) felç etmeyi amaçlayan ameliyatsız bir obezite tedavisi yöntemi olduğunu ifade eden Dr. Sakçak, “Mide botoksu; fazla kilosu olup diyet, spor, akupunktur, ilaç uygulanması gibi yöntemlerle kilo veremeyen kişilere uygulanmaktadır. Burada amaç ortalama 15 kilo vermektir. Mide botoksu endoskopik işlem yapılmasına engel bir sağlık sorunu olmayan hemen herkese yapılabilmektedir. Mide botoksu uygulanacak kişinin erişkin çağda olması ve çok ileri yaşlarda olmaması gerekir. Onun dışında endoskopiyi yapılmasına engel bir sağlık sorunu olmayan en az 18 en fazla 70 yaşındaki kişilere mide botoksu yapılabilir. Mide botoksu uygulandıktan sonra hemen etkisini gösterir. Botoks Mide kasları gevşeterek alınan gıdaların sindirimini ve mideden bağırsaklara geçmesini geciktirir. Normalde karbonhidratların mideden bağırsak sistemine geçişi 46 saat proteinlerin ise 6-10 saat kadar sürer. Botoks uygulandıktan sonra mideden gıdaların bağırsaklara geçiş süresi 10-12 saat kadar bir zaman alır. Bu da kişinin uzun süre kendini çok hissetmesi ne neden olur. mide botoksu uygulandıktan sonra ilk aylarda daha fazla olmak üzere ortalama 15 kilogram kadar kilo verilir. Ancak kişinin önceki kilosu ve metabolizması burada önemli rol oynar. Örneğin; bir 60 santimetre boyunda 100 kilogram ağırlığında olan biri ile yine bir 60 santimetre boyunda 150 kilogram ağırlığında olan kişi aynı hızda ve oranda kilo vermeyebilir. Pilot miktarı arttıkça verilebilecek kiloda artmaktadır” diye konuştu.

Mide botoksu olarak kullanılan botulismus toksini dermatolojik, estetik veya ürolojik amaçlı kullanılan botoksla aynı özellikte olduğunu kaydeden Dr. Sakçak, “Botoks sinir sistemini geçici olarak felç ederek, o sinire ait kasın kasılmasını engellemektedir. Bot et etkisi hem çizgili kaslarda hem de düz kaslar da aynı şekilde göstermektedir. Mide kasları düz kas özelliğindedir. Botoks uygulandıktan sonra 6 ay süreyle ilgili kas'ta geçici felç oluşturmaktadır. Bu nedenle yapılan işlemin etkisinin devam edebilmesi için 6 ay sonra tekrar uygulama gerekir. Mide botoksu obezite ve fazla kilolar için uygulanan cerrahi yöntemlere göre yan etkisi ve komplikasyonları yok denecek kadar az olan bir yöntemdir. Mide botoksu uygulaması, eğer kişinin alerjik bir reaksiyonu oluşmazsa işlem sorunsuz olarak gerçekleşmektedir. Mide botoksu uygulaması endoskopik yöntemle yapılmaktadır. botoks; enjeksiyon yöntemi ile mide içinde 8 ile 20 arasında değişen farklı noktalara uygulanmaktadır. Mide botoksu uygulamasının bilinen ciddi bir komplikasyonu yoktur. Çünkü midede kesme işlemi veya herhangi bir cerrahi işlem yapılmamaktadır” şeklinde konuştu.