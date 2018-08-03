Özdoğan’ın ölümü Oltu ve Şenkaya’yı yasa boğdu.

Özdoğan, dün gece saat 22.30 sularında34 NN 4089 plakalı otomobil ile takla atarak hayatını kaybetti. Oltu’dan Şenkayaya giderken Bardız Kavşağındaki virajı alamayarak takla atan Müdür Ozdoğan kaza yerinde hayatını kaybetti. Yapılan otopsinin ardından morga kaldırlan Özdoğan’ın cenazesi Şenakaya’ya götürüldü. Bugün ikindi namazında Şenkaya merkez camisinde kılınan cenaze namazının ardından yüzlerce sevenlerinin dualarıyıla ilçe mezarlığında toprağa verildi. Evli iki çocuk babası olan Müdür Özdoğan önümüzdeki hafta sonu Bilgin ve Engin Özdoğana sünnet düğünü hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Bölge halkının çok sevdiği Şube Müdürü Işık Onur Özdoğan’ınvölüm haberin duyulmasının ardından Oltu ve Şenkaya’da adeta yas tutuldu.

Cenaze namazına Şenkaya Belediye Başkanı Görbil Özcan, Ziraat Bankası Erzurum Bölge Müdürü Eroğlu Er ve çevre ilçelerdeki şube müdürleri ile çok sayıda cemaat katıldı.