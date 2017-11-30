Ziraat Türkiye Kupası: BB Erzurumspor: 0 - Trabzonspor: 2 (İlk yarı)

Tur ilk maçında TFF 1. Lig ekiplerinden BB Erzurumspor, Trabzonspor’u konuk etti. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

10. dakikada sağ kanattan Matus Bero’nun ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Rodellega’nın sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

17. dakikada Olcay’ın pasıyla topla buluşan Matus Bero’nun ceza sahasına girer girmez şutunda top kaleci Hakan’da kaldı.

28. dakikada BB Erzurumspor defasında yapılan hatayı iyi değerlendiren Rodellega topu alarak ceza sahasına girdi ve plase bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-2

29. dakikada Burhan Eser’in ceza sahasına ortasında Mansaly’nin uçarak kafa vuruşunda top üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

33. dakikada Mansaly’nin pasıyla topla buluşan Abdulkadir ceza sahasına girmeden sert vurdu top az farklı auta çıktı.

36. dakikada Haris Harba’nın ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Abdulkadir’in sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

Stat: Kazım Karabekir

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xxx, Yusuf Bozdoğan xxx, Murat Ergin Gözütok xxx

BB Erzurumspor: Hakan Cambazoğlu xx, Stephane Acka xx, Mehmet Ozan xx, Jasmin xx, Kubilay xx, Abdulkadir xx, Hamza Younes xx, Mansaly xx, Burhan Eşer xx, Haris Harba xx, Hakan Arslan xx

Yedekler: Kaya, Murat, Tolga, Gökhan Karadeniz, Muammer, Taylan, Lokman, Erhan Çelenk, Mehmet Gündüz

Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak

Trabzonspor: Esteban xx, Kamil Ahmet xx, Emanuel Mas xx, Olcay xx, Hasan Batuhan xx, Tomas Hubocan xx, Abdulkadir xx, Matus Bero xxx, Mustafa xx, Hugo Rodellega xxx, Juraj Kucka xx,

Yedekler: Uğurcan, Arda, Jan Durıca, Theo Batombo, Fabian Castıllo, Dame N’Doye, Ogenyı Onazı, Da Sılva, Hüseyin, Abdurrahim

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Goller: Rodellega (Dk. 10 ve 28) (Trabzonspor)

Sarı kart: Mehmet Ozan (BB Erzurumspor)