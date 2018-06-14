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14 Haziran 2018 10:00

Zirvede kar pekmezi ziyafeti

Erzurum’un Oltu ilçesinde vatandaşlar yüksek kesimlerin zirvesine yürüyerek Lokman Hekim’in "karlı pekmez" ilacını yerinde tattı.

Zirvede kar pekmezi ziyafeti

14 Haziran 2018 10:00


Yanlarında hakiki dut pekmezi de götüren Oltulular, Lokman Hekim’in ilaçlarından olan karlı pekmezi zirvede iftarda şifa niyetine yedi. Zirvedeki karın temiz ve yağmur yemiş olmasının şart olduğunu belirten vatandaşlar, karlı pekmezin zirvede yenilmesinin daha lezzetli ve şifalı olduğunu belirtti.


Kar ve pekmezin vücuttaki harareti aldığı söyleyen vatandaşlar herkesin bu tadı tatmasını istedi.


Gurbette yaşayan Yakup Öztürk, “Ramazan ayında tatile geldim. Hava çok sıcaktı arkadaşlarla Başaklı köyü yaylası Çatal Dağına geldik. Buradan kar alıp götüreceğiz. İftarda üzerine Karnavas dut pekmezi döküp afiyetle yiyeceğiz” dedi.




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