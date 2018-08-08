Eskişehir’de FETÖ/PDY’ye yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan ve meslekten ihraç edilen eski komiser yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Bandırma Cumhuriyet…
Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan adliyeye sevk edilen 8 şahıstan 4’ü tutuklandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 10…
Eskişehir’de, FETÖ/PDY’ye yönelik gerçekleşen operasyonda, hakkında gözaltı kararı bulunan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Eskişehir 1’inci Sulh Ceza Mahkemesince hakkında…
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik yapılan soruşturma kapsamında aranan bir zanlı, Eskişehir’de polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrolünde…
Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) üye oldukları öne sürülen 58 havacı askerin yargılanmasına başlanıldı.
Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında, 23’ü…
Eskişehir’de, bir düğünde rastgele havaya ateş ettiği iddia edilen şüpheli, kovalamaca sonucu polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye Emirler Mahallesi’nde devriye görevi yapan…
Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, eski üsteğmen terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına…
Eskişehir’de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması’na (FETÖ/PDY) ilişkin soruşturma kapsamında haklarında dava açılan iş adamlarının yargılanmasına başlandı.
Eskişehir…
Eskişehir’de çocukların kavgası yüzünden çıkan tartışmada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, 71 Evler Mahallesi Şenkul Sokak üzerinde oyun oynayan çocuklar bir anda kavga etmeye…
Eskişehir’de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında…
Eskişehir’de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 6’sı tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi…
Eskişehir’de hayvanlarının bulunduğu ahırın içini ilaçlayan şahıs zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre olay, İnönü ilçesine bağlı Yenice Mahallesi’nde yaşandı. A.A. (37) isimli şahıs,…
Eskişehir’de bir derneğe yapılan tombala baskınında çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi.
Hoşnudiye Mahallesi İskender Sokak üzerinde bulunan bir derneğe baskın yapan polis ekipleri,…
Samsun’un Bafra ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı vatandaşın darp şüphelilerinden olan ve dün Eskişehir’de polise teslim olan şahıs, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Samsun’un Bafra…
Eskişehir’de çelik çatı montaj tabakasının üzerine düştüğü işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.
Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Karacaşehir Mahallesi’nde bir işletmede yaşandı. Burada…
Eskişehir’de meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Akcami Mahallesi Demirler Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.Y. (32) isimli şahıs komşusunun…
Eskişehir’de bir kişi, kredi çekmek isterken telefon dolandırıcılarına parasını kaptırdı.
Edinilen bilgiye göre, Çifteler ilçesinde ikamet eden T.T. (42) isimli vatandaş, kendisine gelen…
Eskişehir’de terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğu iddia edilen İran uyruklu tutuklu sanığın yargılanması başladı.
4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında İranlı tutuklu…
Eskişehir’de üzerinde uyuşturucu madde bulunduran 2 şahıs polis ekiplerinin dikkat sayesinde yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Yenibağlar Mahallesi Beraberlik Sokak’ta meydana…
Eskişehir’de bir vatandaşı banka görevlisiymiş gibi arayan dolandırıcı, kredi kartı aidatı geri ödemesi bahanesiyle 10 bin liralık vurgun yaptı.
Edinilen bilgiye göre olay, Vişnelik…