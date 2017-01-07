1. İnönü Savaşı’nın 96. yıldönümü

1. İnönü Zaferi’nin 96. yıldönümü dolayısıyla İnönü ilçesinde mevlit programı tertip edildi.

Şehitler için Şeyh Kuddusi Alçengel Camii’nde okutulan mevlit programına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Ardından İnönü Belediyesi Düğün Salonu’nda vatandaşlara yemek ikramında bulunuldu. Daha sonra Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim üyesi Sertaç Demir tarafından aynı yerde "İnönü Savaşları ve İnönü" konulu konferans verildi. Lise öğrencilerine verilen konferansa, İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, AK Parti İl Yönetim Kurulu üyesi ve İlçe Koordinatörü Seydi Kartalca, meclis üyeleri ve ilçe kurum amirleri katıldı. Konferans bitiminde ise öğrenciler için özel olarak hazırlatılan Türk bayraklı bereler dağıtıldı.