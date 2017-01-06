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06 Ocak 2017 19:16

1. İnönü Savaşı’nın yıl dönümü programı

1. İnönü Savaşı’nın yıl dönümü programı

06 Ocak 2017 19:16

İnönü ilçesinde 1. İnönü Savaşı’nın yıl dönümü dolayısı ile bir program düzenlendi.
İnönü Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamnında ilk olarak Cuma namazı öncesi şehitler için Şeyh Kuddusi (Alçengel) Camii’nde mevlit okundu. Daha sonra Belediye Düğün Salonunda İnönülü vatandaşlara yemek ikram edildi. Son olarak Belediye Nikah Salonu’nda Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sertaç Demir tarafından İnönü Savaşları ve İnönü konulu bir konferans verildi. Yaklaşık 150 lise öğrencisinin dinlediği konferansa, İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, Belediye Meclis üyeleri ve kamu kurum amirleri de katıldı. İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, konferans sonunda Öğretim Üyesi Sertaç Demir’e plaket verdi.
Etkinlik programı, konferans bitiminde Spor İlçe Müdürü Rahmi Ünal’ın öğrencilere özel olarak hazırlattığı Türk Bayraklı berelerin dağıtılmasıyla sona erdi.



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