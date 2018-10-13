İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

1 yılda 220 ton tekstil atığı değerlendirildi

Tepebaşı Belediyesinin, “Eskiler Geri Dönsün” sloganıyla hayata geçirdiği tekstil atıklarının toplanması projesi 1 yılını tamamladı.


Tepebaşı'nın merkezdeki mahallelerine yerleştirilen 123 adet kumbara ile yürütülen projede toplamda 220 bin 443 kilogram tekstil atığı toplandı. Vatandaşların


duyarlılığı ile toplanan bu atıkların bin 15 kilogramı ise tekrar kullanılabilir durumda olduğundan, yüklenici firma tarafından değerlendirilebiliyor. Geri dönüşüm potasına giren iplik, elyaf ve ısı yalıtım malzemeleri, başka ürünlerin üretiminde ham madde olarak kullanılabildiğinden, hem ekonomiye hem de doğaya büyük katkı sağlanıyor. Tekstil atıkların toplanarak değerlendirilmesinin bir diğer faydası da depolama alanlarının daha verimli kullanılabilmesi. Toplanan atıklar, depolama alanlarına gitmek yerine yeniden değerlendiriliyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.