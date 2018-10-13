1 yılda 220 ton tekstil atığı değerlendirildi

Tepebaşı'nın merkezdeki mahallelerine yerleştirilen 123 adet kumbara ile yürütülen projede toplamda 220 bin 443 kilogram tekstil atığı toplandı. Vatandaşların

duyarlılığı ile toplanan bu atıkların bin 15 kilogramı ise tekrar kullanılabilir durumda olduğundan, yüklenici firma tarafından değerlendirilebiliyor. Geri dönüşüm potasına giren iplik, elyaf ve ısı yalıtım malzemeleri, başka ürünlerin üretiminde ham madde olarak kullanılabildiğinden, hem ekonomiye hem de doğaya büyük katkı sağlanıyor. Tekstil atıkların toplanarak değerlendirilmesinin bir diğer faydası da depolama alanlarının daha verimli kullanılabilmesi. Toplanan atıklar, depolama alanlarına gitmek yerine yeniden değerlendiriliyor.