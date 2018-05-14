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14 Mayıs 2018 16:46

10 noktaya elektrikli otomobil şarj istasyonları kurulacak

Tepebaşı Belediyesi, hayata geçirdiği temiz enerji uygulamalarına Türkiye’ye örnek olacak yeni bir proje daha ekliyor.

10 noktaya elektrikli otomobil şarj istasyonları kurulacak

14 Mayıs 2018 16:46

Eskişehir’de 10 noktaya elektrikli otomobil şarj istasyonu kurulacak.


Tepebaşı Belediyesi öncülüğünde Zorlu Enerji, Sarar Renault Eskişehir Şubesi ile Tepebaşı bölge genelinde elektrikli otomobil şarj istasyonları kurulması konusunda protokol hazırlandı. Zorlu Enerji AR-GE Müdürü Burçin Açan, Zorlu Enerji İstanbul Bölge Müdürü Cüneyt Tınaz, Sarar Renault Eskişehir Müdürü Yılmaz Metin ve Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın katılımıyla hazırlanan protokol sonucunda Eskişehir’de 10 noktaya elektrikli otomobil şarj istasyonu kurulacak. Tepebaşı Belediyesi tarafından belirlenen 10 noktada; Tepebaşı Belediyesi hizmet binası, Yaşam Köyü, Çukurhisar Hizmet Binası, Espark, Neo Plus, Özdilek AVM, ETO Kongre Merkezi, ESOB Hizmet Binası ve üç üniversite kampüsüne şarj istasyonlarının kurulması planlandı. Önümüzdeki günlerde kurulumları tamamlanacak olan istasyonlar, elektrikli otomobillerin kullanımının artırılması ve çevre konularındaki farkındalığın yaygınlaşması için, Tepebaşı Belediyesi, Zorlu Enerji ve Sarar Renault Eskişehir işbirliğinde, ülkede bir kent bünyesinde yapılan ilk alt yapı çalışması olarak değerlendiriliyor.




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