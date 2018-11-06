“10. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği Çalıştayı” Yunus Emre Sergisi açıldı

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Grafik Bölümü'nün düzenlediği “10. Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği Çalıştayı” kapsamında hazırlanan Yunus Emre Sergisi açıldı

Üniversitenin Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde düzenlenen sergiye Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'nın yanı sıra Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Emel Şölenay, Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Rahmi Atalay'ın yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türk dünyasının önemli ismi Yunus Emre'nin sözlerinin yazıyla betimlendiğinde sergide açılış konuşmasını yapan GSF Grafik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Eryılmaz, serginin gerçekleşmesindeki emeklerinden dolayı Rektörümüz Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'ya ve Dekan Prof. Emel Şölenay'a teşekkürlerini iletti.

"Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz"

Rektör Prof. Dr. Çomaklı ise sergiye dair görüşlerini şöyle paylaştı:

“Sergilenen bu eserlerin hepsi zekâ gerektiren bir anlayışla yaratılmış. Yazı sadece çizgilerden oluşmaz. Yazı da okuyucuya verilmesi istenen ve yazılanın anlamına ilişkin oluşturulan ruha da değinilmesi gerekiyor. Anadolu Üniversitesi olarak sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz ve gelecek seneki sergiyi bekliyoruz.”

Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Prof. Emel Şölenay ve Prof. Dr. Rahmi Atalay sergi açılışının ardından sanatçılara katılım sertifikalarını takdim etti.