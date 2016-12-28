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28 Aralık 2016 17:22

11 ayda 15 bin denetim

11 ayda 15 bin denetim

28 Aralık 2016 17:22

Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri 11 aylık dönemde 15 bin 747 iş yerini denetledi.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe sınırları içerisinde halkın huzuru ve sağlığı konusunda sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerde, belediye zabıtalarına verilen görevleri en iyi şekilde yerine getire zabıta ekipleri, Odunpazarı’nda olumsuzluğa yer vermiyor. Odunpazarı Belediyesi’ne bağlı Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığını ve huzurunu koruduğu çalışmalar kapsamında 11 aylık dönemde 15 bin 747 iş yerini denetledi. Zabıta ekipleri 62 bin 906 kez semt pazarlarındaki pazarcı esnafına etiket ve künye kontrolü gerçekleştirildi. 387 pazar yerinin devrini gerçekleştiren ekipler, 31 adet de yeni pazar yeri tahsis etti.
Gerçekleştirdiği denetimler ve kontroller kapsamında Odunpazarı Belediyesi Zabıta Ekipleri, vatandaşlardan gelen 13 bin 306 adet şikayeti, 406 adet dilekçeyi ve 570 adet halk masası başvurusunu değerlendirdi. Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, yasal mevzuatın ön gördüğü ve bölge halkının huzuru ile sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerine, 7 gün 24 saat aralıksız devam ediyor.



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