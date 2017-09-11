11’nci Pişmiş Toprak Sempozyumu’nda 11 konser düzenlenecek

11’inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu ile birlikte 11-24 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek konserlerde birbirinden değerli 11 sanatçı, Eskişehirli müzikseverler için sahne alacak. Sempozyumun açılış konserinde sahne alan Alpay’ın ardından 12 Eylül Salı günü saat 20.30’da Gülcan Altay sevilen şarkılarını seslendirecek.

13 Eylül Çarşamba Aytaç Karausta, 14 Eylül Perşembe Altan, 15 Eylül Cuma Mithat Körler, 16 Eylül Cumartesi Mehtap Meral, 17 Eylül Pazar Mesut Girgin, 18 Eylül Pazartesi Mehmet Özel, 19 Eylül Salı Derya İnanç, Eskişehirli müzikseverlerle buluşacak. 23 Eylül Cumartesi günü ise, şarkıları ile büyük beğeni toplayan Buray, Eskişehirliler unutulmaz bir konser verecek. Neo Plus Alışveriş Merkezi açık otopark alanında düzenlenecek konserde Buray, sevilen şarkılarını seslendirecek. 24 Eylül tarihinde ise 11’inci Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu’nun kapanış konseri gerçekleşecek ve Gecede Müzik Kutusu sahne alacak. Öte yandan sempozyum süresince gerçekleştirilen 11 konserin tamamı 20.30’da başlayacak. Buray konseri dışında tamamen ücretsiz olacak etkinlikler Eti Eski Fabrika alanında gerçekleştirilecek.