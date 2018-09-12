12 Eylül darbesinin 38'inci yıldönümü

Eskişehir'de, 12 Eylül darbesinin 38'inci yıldönümünde dolayısıyla yürüyüş ve konferans düzenlendi.

Eskişehir MHP İl Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Hamamyolu Caddesinde gerçekleşen yürüyüşe Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, MHP İl Başkanı Ali Rıza Kahveci, Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanı Namık Akdoğan, Türk Sağlık-Sen ve Türk Kamu-Sen üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Yürüyüşün son bulduğu Zübeyde Hanım Kültür Merkezinde 12 Eylül darbesini konu alan bir konferans da yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan konferansta Kur'an-ı Kerim okundu, 12 Eylül darbesinde ülkücülerin yaşadığı zorluklar anlatıldı. Hayatını kaybeden ülkücüler anıldı. Konferansta bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Ali Rıza Kahveci, “Binlerce insanın yargılandığı, hapishanelere atıldığı, işkenceler gördüğü ve idam edildiği bir tarih 12 Eylül. Kalplerimize taht kurmuş, Türk tarihine damga vurmuş ülkücü şehitlerimizi özlemle, minnetle ve dualarla yad ediyoruz. Onların hakkını ödemek ne mümkün? Ama bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getirmek için burada toplandık” şeklinde konuştu.

"15 Temmuz ile yeni bir devre başladık"

Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak da, "Bizler 80 ihtilalini yaşayan bir gençliğiz. 1938 yılında Atatürk'ün vefatına kadar, Türkiye'nin yaptığı kalkınma hamleleri daha sonra ne yazık ki ya durdurulmuş ya da bilinç veya bilinçsiz şekilde gerilemiştir. Kimi zaman gaflet, kimi zaman dalalet, kimi zaman da hıyanet içerisinde olan yöneticiler ile bugünlere geldik. 15 Temmuz'da ancak bunu idrak edebildik. Bizler ülkücü hareket olarak bunun çok önceden farkına varmıştık. Bugün şehadete uğurladığımız 9 ülküdaşımızı anmak için buradayız. 12 Eylül harekatı, demokrasiyi koruma ve kollama harekatı olarak bize bildirildi. Fakat daha önce buna benzer bir sürü muhtıralar, 60 ihtilalleri ve buna benzer hareketler ile dışarının emirleri ile içerideki, güçlü makamlardaki, şanlı ordumuzun genelkurmay gibi üst düzey makamları maalesef bilinçli ya da bilinçsiz kullanıldı. Bugün bunu idrak etmiş olduğumuz 15 Temmuz ile yeni bir devre başladık. Bugün kızıl elma ülküsünü Cumhurbaşkanımıza söyletebildik" ifadelerini kullandı.

Konferans, toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.