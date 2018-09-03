12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başladı

Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu başladı.

Tepebaşı Belediyesinin öncülüğünde ETİ ve Başak Kiremit’in ana sponsorluğunda Anadolu Üniversitesi ve daha birçok kuruluşun desteğiyle düzenlenen 12. Uluslararası Eskişehir Pişmiş Toprak Sempozyumu, ETİ Eski Fabrikası’nda başladı. İlk kez düzenlendiği 2001 yılından beri gelenek haline gelen etkinlikte sanatçılar eserlerini sergilerken, sanatseverler de bu anlara tanık oldu. Çeşitli sanat etkinlikleri ve sosyal faaliyetlere ev sahipliği yapan sempozyum, bu sene vefat eden ETİ Şirketler Grubu kurucusu ve Onursal Başkanı Firuz Kanatlı’ya adandı. Konferanslar, konserler, lezzet sunumları ve yarışmalar gibi aktivitelerin gerçekleştirildiği organizasyon, Firuz Kanatlı anısına hazırlanan kısa film gösterimiyle başladı. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, TBMM Başkan Vekili Levent Gök, Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Filistin’den Salfeet Belediye Başkanı, Eskişehir Emniyet Müdürü ve CHP milletvekillerinin de katıldığı sempozyumda bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Şili, Ukrayna, Lübnan, Güney Kore ve Karadağ gibi ülkelerden de sanatçılar yer alıyor.

“Çok ödüle layık bir çalışma”

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, 12. sempozyumu yapmanın Türkiye’de ciddi bir mücadele istediğini dile getirerek, “Allah’tan ki destek veren Eskişehirli dostlarımız var, kurumlar var. Onlar sayesinde bu yolda rahatça yürüyoruz. Bu bizim düğünümüz, bu bizim bayramımız. Gerçekten eylül ayı yaklaştığında böyle içimiz kıpır kıpır eder. Deriz ki 15 gün gerçekten güzel geçecek. Zordur ama yine de onun zorluğu bize büyük moral verir, büyük mutluluk verir. Malzeme ne olsun diye tartışıyorduk; demir mi olsun, mermer mi olsun, beton mu olsun derken aklımıza tuğla kiremitin şamotu geldi. Şamot, Tepebaşı için çok önemlidir. Çünkü 1927’de Türkiye’de ilk kiremit Tepebaşı’nda üretiliyor, Tepebaşı’nda başlıyor. Gelen sanatçılar her zaman bunu ifade eder, ‘Yeteri gibi tanıtamıyorsunuz. Biz daha önce bilmiyorduk bunun böyle olduğunu. Ancak buraya geldiğimizde, bu atölyelerin içine girdiğimizde bunun bu kadar büyük olduğunu anladık’ diyorlar. Yani iş doğru gitsin de duyan duyar ama duymayanlara da yavaş yavaş anlatacağız. Bu sempozyum geçtiğimiz yıllarda, biraz önce sunucu arkadaşlarımız da söyledi, 2 tane ödül aldı. Belki duyulmadığından dolayı 2 tane ödül aldı. Esasında gerçekten çok ödüle layık bir çalışma” dedi.

“Eskişehir’e geldiğimiz zaman nefes alıyoruz”

TBMM Başkan Vekili Levent Gök ise konuşmasına Eskişehir’in 96 yıl önce düşman işgalinden kurtuluşunu kutlayarak başladı. Eskişehir’in bozkır topraklarından bugün Türkiye’nin dünyada yaşanabilir şehirleri arasında birinci sırada yer alan bir şehir haline dönüştüğünü aktaran Gök, “Bu topraklarda tam 97 yıl önce Yunanlılar karargah kurmuştu. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının önderliğinde Sakarya, İnönü Savaşları Büyük Taarruz’la beraber Eskişehir 96 yıl önce düşman işgalinden kurtulduğunda burada taş üstünde taş yoktu. Bu topraklardan ve kurduğumuz büyük cumhuriyetten biz bir ulus yarattık, bir devlet yarattık. Bunda emeği geçen insanlar var. Sıradan olmadı, basit olmadı. Buradan çıkan belediye başkanları şehri güzelleştirmeye, kenti yeşil hale getirmeye, üretmeye ve kentin her yerini sanat dokularıyla bezemeye çalıştılar. Eskişehir’e geldiğimiz zaman bir nefes alıyoruz. Avrupa’ya nasıl gidiyorsak nasıl eserler görüyorsak, Eskişehir’e geldiğimizde de onları görüyoruz. Böyle bir tablonun içerisinde de Pişmiş Toprak Sempozyumu’nu görmek sıradan bir iş değil” diye konuştu.

Programda Ahmet Ataç, konuşmasının ardından Eskişehirli büyük firmaların emekli ustalarına plaket verdi. Etkinlik, sanatçıların oluşturduğu serginin gösterimi ve İzel konseriyle devam etti. ETİ Eski Fabrikası’nda gerçekleştirilecek olan sempozyum 16 Eylül’e kadar devam edecek.