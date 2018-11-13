Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çankaya ve Gümele mahallelerindeki daha önceden tespit edilen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ile 122 litre kaçak içki ele geçirildi.

Öte yandan olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.