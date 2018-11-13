İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

122 litre kaçak içki ele geçirildi

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda 122 litre kaçak içki ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Çankaya ve Gümele mahallelerindeki daha önceden tespit edilen iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Gerçekleşen operasyonda, kaçak içki yapımında kullanılan malzemeler ile 122 litre kaçak içki ele geçirildi.


Öte yandan olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.