’sü düzenlenen Eskişehir Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali’nde yerli ve yabancı gençlerden oluşan orkestralar hünerlerini sergiledi.

Festivale 6 farklı ülkenin yanı sıra yurt içinden 5 farklı orkestra katıldı. Porsuk Çayı çevresinde dinleyenleri kendilerine hayran bırakan gençler, çaldıkları eserlerle alkış topladı. Festivale katılan 6 ülkenin orkestraları; İspanya, İtalya, Bulgaristan, Danimarka, Fransa ve Yunanistan’dan gelen gençlerden oluşuyor. Ayrıca festivalde yer alan yerli ve yabancı animasyon ekipleri çocukları keyifli anlar yaşattı.

Festival hakkında bilgi veren Eskişehir Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Korel Cezayirli, “Bu sene 13.’sünü düzenlediğimiz Uluslararası Gençlik ve Çocuk Tiyatroları Festivalimizin açılış törenindeyiz. 6 ülke yurtdışından gelen ve yurtiçinden de 5 farklı performanstan 20’nin üzerinde oyunla seyircilerimizle buluşuyoruz. Bizim için çok güzel; çok gurur verici bu festivalin 13.’sünü yapmak, kemikleşmiş hale getirmek bu festivali ve çok mutluluk verici. Katılımdan memnunuz. Biraz hava muhalefetimiz olmasına rağmen, dolu yağması sebebiyle ama yine de çok memnunuz. Şehirle paylaşmak için yapıyoruz, onlar da çıkıp geliyorlar zaten” ifadelerini kullandı.

Orkestraların sırasıyla performanslarını sergilendiği festivalde vatandaşlar keyifli vakit geçirdi.