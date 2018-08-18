13. Mahalle Meclisi Uluçayır’da kuruldu

Eskişehir Odunpazarı Kent Konseyi, 13’üncü mahalle meclisini Uluçayır’da kurdu. Uluçayır Mahallesi’nde gerçekleşen genel kurul toplantısına, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Odunpazarı Belediyesi daire müdürleri ve Uluçayırlı vatandaşlar katıldı. Odunpazarı Belediyesi bürokratları mahallelinin tespit ettiği sorunları not aldı ve çözümü için harekete geçti.

Uluçayır Mahalle Meclisi Genel Kurulu’nda açılış konuşmasını gerçekleştiren Odunpazarı Kent Konseyi Başkanı İsmail Kumru, Kent Konseyinin Türkiye’de örnek çalışmalara imza attığının altını çizerek, vatandaşları belediyenin ve kamu kuruluşlarının icraatları içerisinde bir sözü olması gerektiğini ve bu yüzden mahalle meclislerini kurduklarını dile getirdi. Mahallelerde mahallelik kültürünü ve komşuluk kültürünü yaşatmak istediklerini ifade eden Kumru, Uluçayır Mahalle Meclisine seçilen yürütme kuruluna başarılar diledi.

Kent Konseylerinin kent yönetimlerindeki önemine değinen Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ise, "Bizler ilçemizi, şehrimizi hemşehrilerimizle birlikte yönetiyoruz. Şeffaf ve katılımcı belediyecilik anlayışıyla hareket ediyoruz. Göreve gelir gelmez Odunpazarı Kent Konseyi’ni kurduktan sonra mahalle meclislerini aktif hale getirdik. Hemşehrilerimiz hangi mahallede yaşıyorsa oradaki mahalle meclisinde mahallesinin sorunlarını tespit ediyor ve bizimle birlikte çözümü için çalışıyor. Kentlilik bilinciyle hareket eden hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Uluçayır’da da mahalle meclisi kurulması bizleri çok mutlu etti. Hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Genel Kurulda Uluçayır Mahalle Meclisi’nin başkanı İrfan Çakır olurken, Bedri Deyer Muhtar, Engin Yılmaz, Ömür Angı, Nurullah Şen, Mustafa Çakır, Selim Tekdemir, Gülgün Önder, Gürol Angı yürütme kurulunda yer aldı.