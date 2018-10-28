132 kadın 4 bin 356 motiften oluşan dev Atatürk imzası ördü

Eskişehir'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında 132 kadın, 4 bin 356 parçadan oluşan 100 metrekarelik Mustafa Kemal Atatürk'ün imzasını ilmek ilmek işledi.

Örgü eğitmeni Sema Doyuran ve arkadaşlarının çalışması sonucu ortaya çıkan imza, tam 4 bin 356 motiften oluşuyor. Ayrıca 5 metreye 20 metre ölçülerinde 100 metrekare bir alana yapılan imza için 59 kilogram da ip kullanıldı. 132 kadının işbirliği ile meydana gelen Mustafa Kemal Atatürk imzası 2 ayda tamamlanırken 2 milyon 852 bin 452 tırabzan örgüden örüldü. Behiç Erkin Futbol Sahası'nda sergilenen dev Atatürk imzası vatandaşlar tarafından çok beğenildi. İmzanın oluşmasında büyük emeği olan Sema Doyuran konuyla ilgili açıklamasında "Ben geçen yıl Ocak ayında kişisel el örgüsü sergisi açtım. Orada Türk bayrağı ve küçük boyutlu bir Atatürk imzası denemem olmuştu. Sonrasında gelen yorumlar, katılım, ekip çalışması yapmak beni böyle bir projeye sürükledi. Yaklaşık 2 ay gibi kısa bir sürede de bu projeyi hayata geçirdik. 132 kadın yer aldı. 100 metrekarelik bir örgü şu anda serdiğimiz. 4 bin 356 motiften oluşuyor. Daha sonra montajını puzzle gibi düşümünün, o şekilde dizayn ettik. Zaman bizim için çok büyük zorluktu. Zamanla yarıştık. Öncesinde hesaplarını yaparak başladık. Gelişi güzel bir şekilde yapalım değil. Öncesinde alt yapısı, hesaplaması, kimin nasıl öreceği bir çalışmaydı. Daha sonra projeyi güzel bir şekilde oturtarak götürdük. Kadınların üretimde olmasını istiyorum ben. Kadınlar üretirse varlar. Hayatta var olma sebepleri zaten üretmek. Bütün hanımlar üretmeye devam etsin. Örgü, işleme ne olursa olsun üretimde olmaları gerekiyor hanımların" diye konuştu.

Sergiye katılan vatandaşlardan Asiye Özalp ise, "Hocam çok emek veriyor. Bu konu aslında çok kısa sürede oldu. 2 ayda herkes o ilmekleri tek tek saydı. Dikmeye çalıştı. Çok büyük emek. Böyle bir organizasyonu sağlayan Ahmet Ataç'a, Kartopu'na teşekkür ediyorum. Ben de ilmekte olmasa bile onların yanında olmak için buraya geldim" dedi.

Sergi emeği geçen 132 kadına teşekkür belgelerinin örgü eğitmeni Sema Doyuran tarafından takdim edilmesinin ardından son buldu. Diğer yandan Atatürk imzasında emeği geçen bütün kadınlar desteklerinden dolayı Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a teşekkür etti.