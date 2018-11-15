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“14 Kasım Dünya Diyabet Günü” konferansı

Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi tarafından “Dünya Diyabet Günü” kapsamında konferans düzenlendi.


Eczacılık Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferansa Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Öztürk'ün yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı ve öğrenci katıldı. Diyabet hastalığının öneminden ve dünya üzerindeki durumundan bahseden Dekan Prof. Dr. Öztürk, diyabetin küresel bir sağlık problemi olduğunun altını çizdi. Dünya Diyabet Günü kapsamında gerçekleştirilen konferansta günün anlam ve öneminden bahseden Öztürk “Üniversitemizin 60'ıncı yılının fakültemizin 50'nci yılına denk gelmesi bizim için mutlu bir tesadüf oldu. Buraya gelen öğrenciler için de ilerleyen yıllarda konferanstaki spesifik bilgiler ciddi bir farkındalık olacaktır” ifadelerini kullandı.


Konferans, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

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