14’üncü Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi ESOGÜ’de başladı

Kongrenin açılış oturumunda konuşan OBAT Başkanı ve Kongre Başkanı Stajyer Dr. Özgür Baltürk, bu yıl "Acil Tıpta Multidisipliner Yaklaşım" temasıyla düzenlenen 14’üncü Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’nde 51 farklı üniversiteden yaklaşık 400 katılımcının bir araya geldiğini belirtti. Zengin bir bilimsel program hazırladıklarını kaydeden Özgür Baltürk, kongreye destek veren herkese teşekkürlerini ileterek konuşmasını tamamladı.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurdan Acar, kongrenin bu yıl acil tıp temasıyla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek acil tıp alanındaki çalışma prensiplerinden bahsetti. Hekimlerin insan sağlığına ve mesleklerine duydukları saygı nedeniyle sürekli kendilerini geliştirmek mecburiyetinde olduklarını belirten Doç. Dr. Nurdan Acar, öğrencilere durmaksızın araştırmaları ve güncel çalışmaları takip etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu. Doç. Dr. Nurdan Acar çok zengin içerikli bir kongre hazırladıklarını kaydederek tüm Tıp Fakültesi öğrencilerini tebrik etti.

ESOGÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Arslantaş ise açılış konuşmasında, fakültelerinin bilime ve eğitime verdiği önemle Türkiye’nin parlayan yıldızlarından bir olduğunu vurguladı. Türkiye’nin dört bir tarafından yaklaşık 400 katılımcının bir araya geldiği kongreye gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti ifade eden Prof. Dr. Ali Arslantaş, bir bilim yuvasına yakışır nitelikte bir programla kongrenin hazırlandığını kaydetti. Öğrencilerin büyük bir özveri ve titizlikle bu etkinliği düzenlediğini söyleyen Prof. Dr. Ali Arslantaş, yıllardır Tıp öğrenci kongrelerinde çok yüksek seviyeli oturumların ve konuşmaların gerçekleştiğini belirtti.

Üç gün boyunca çeşitli oturumlarla sürecek olan kongre "Türkiye’de ve Dünyada Acil Tıp ve Acil Yönetimi" başlıklı oturum ile devam etti.