15 farklı ülkeden 26 üniversite öğrencisi Eskişehir’de

Yurt dışından gelen öğrenciler, Eskişehir’deki lise öğrencileri ile AIESEC Eskişehir Projesini Odunpazarı Belediyesi Kültür Merkezlerinde gerçekleştiriyor. AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi kapsamında Hasan Polatkan Kültür Merkezi’nde toplantı yapan öğrencileri ziyaret eden Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, öğrencilerin çalışmalarını inceledi. Proje kapsamında yurt dışından Eskişehir’e gelen öğrencilerle tanışan Başkan Kurt, öğrencilerle bir süre sohbet etti. Başkan Kurt, öğrencilere çalışmalarında başarılar diledi. Birlikte danslar eden öğrenciler, ülkeleri hakkında bilgi paylaşımı yaparak lise öğrencilerine dillerini geliştirme konusunda da destek oluyor. Sosyal sorumluluk projeleri hazırlayan öğrenciler, projelerin uygulamalarını ise yine birlikte yapıyor. Hem eğlenen hem de öğrenen öğrenciler, yaz tatillerini de zevkli bir şekilde geçiriyor. Ayrıca, Dünya Bize Katılıyor Projesinde atölye çalışmaları sırasında çalışma grupları oluşturularak, dünyanın 16 sorunu üzerine çalışmalar yapılıyor.

Öte yandan 15 farklı ülkeden 26 üniversite öğrencisinin Eskişehir’de misafir edildiği AIESEC Dünya Bize Katılıyor Projesi, 3 Ağustos 2017 Perşembe günü sona erecek.