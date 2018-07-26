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26 Temmuz 2018 14:39

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı çiçek şelalesi ile süsledi

Eskişehir İnönü Belediyesi, ilçede bulunan 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nı çiçek şelalesi ile süsledi.

15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı çiçek şelalesi ile süsledi

26 Temmuz 2018 14:39


Bahar döneminde İnönü Belediyesi tarafından ilçede bulunan park ve bahçelerde başlatılan çiçek ekimi çalışmaları yaz döneminde de devam ediyor. Çalışmalara 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda saksılı çiçek şalesi yapılması ile devam edildi. İlçenin hemen yanından geçen Bursa-Kütahya karayolu üzerinde bulunan parkta yapılan peyzaj çalışması başta ilçe sakinleri olmak üzere şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlara da renkli bir seyir keyfi yaşatıyor.


İnönü Belediyesi park bahçeler ekipleri tarafından kurulumu gerçekleştirilen ve iki adet saksıdan oluşan çiçek şelalesi, sulama sistemine sahip üçer metre uzunluğunda olup sekiz yüz çiçek dikilerek elde edildiği belirtildi.




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