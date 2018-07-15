15 Temmuz şehidi kabri başında anıldı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında İstanbul’da bulunan ve arkadaşlarına yardım için gittiği Çengelköy Sabancı Polis Merkezi Amirliğinde çıkan çatışmada şehit düşen polis memuru Fatih Dalgıç, Çifteler ilçesindeki kabri başında anıldı. Alikan Mahallesi’nde bulunan kabri başında yapılan Kur’an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Bekir Gerek’in yaptığı duayla başlayan anma töreni aileyle bir araya gelinmesiyle devam etti. Ardından şehidin evine geçilerek şehidin ailesiyle bir araya gelindi. Daha sonra tekrar şehit Dalgıç’ın kabrine gidildi.

Burada AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı ve Emine Nur Günay basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Demokrasi şöleninin hayırlı olmasını dileyen Avcı, "Fatih Dalgıç’ın kabrini ziyaret için bir kez daha buraya geldik. Fatih Dalgıç’ın şahsında bütün 15 Temmuz şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyoruz. Milletimizin demokrasi şöleninin hayırlı, uğurlu olmasını diliyoruz. Allah devlete, millete zeval vermesin" dedi.

AK Parti Milletvekili Emine Nur Günay ise şehitlere Allah’tan rahmet dileyerek, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü adı üstünde hem Türk milleti demokrasiye, vatanına sahip çıktı. Hem de birlik beraberlik içerisinde inşallah 15 Temmuzları yaşamayacağız. Anlamı üzerinde bir gün. Tabii bir yandan içimizde hüzün var ama bir yandan da ülkemize, vatanımıza sahip çıkan milletimizle yol yürümeye devam etmenin getirdiği büyük bir onur ve gururda var. Tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de hayırlı, sağlıklı, uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.

Öte yandan düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Çifteler Belediye Başkanı Metin Güler, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, MHP Eskişehir Milletvekili Nurullah Sazak, İl Müftüsü Bekir Gerek, şehidin annesi Asiye Dalgıç, kardeşi Batuhan Dalgıç, ağabeyi Mustafa Dalgıç, babaannesi Zeynep Dalgıç, amcası Gökhan Dalgıç ve çok sayıda vatandaş katıldı.