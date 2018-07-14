Sporcular sıcak havada anlamlı gün için ter dökerken, yarışma öncesi Gençlik Hizmetleri ve Spor il Müdürlüğü Şube Müdürü Mithat Mutu konuşma yaptı. Mutu, Demokrasi şehitleri ve gazileri için yapılan organizasyona katılan tüm sporculara teşekkür etti.

Dereceye girenlere Mithat Mutu tarafından ödülleri verilirken, Irak’tan, Ankara’dan ve çevre illerden sporcular yarışamaya katılım gösterdi. Veliler ve izleyiciler yarışmacıları heyecanla izleyip desteklerken, yarışmada bir de kaza yaşandı. Yarışmacılardan Eyüp Kurt düşüp dudağından yaralanırken, hastaneye kaldırılan sporcu dikiş atılıp taburcu edildi.