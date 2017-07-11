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11 Temmuz 2017 14:57

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

Eskişehir’de “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” etkinlikleri kapsamında, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehit olanlar için mevlit okutuldu.

15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

11 Temmuz 2017 14:57

Mevlit programına Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da katıldı.


Eskişehir İl Müftülüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün organize ettiği mevlit programı Reşadiye Camiinde öğle namazı öncesinde gerçekleşti. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, mevlit ve duaların okunmasının ardından sona erdi. Mevlit sonrası cami çıkışında vatandaşlara pilav, tatlı ve ayran dağıtıldı.


Mevlit programına, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Ak Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Emniyet Müdürü Engin Dinç, Ak Parti İl başkanı Dündar Ünlü, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.




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