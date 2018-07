15 Temmuz Şehitleri için yola çıkan öğretmenler Eskişehir’de

“15 Temmuz Şehitlerimiz için Ahde Vefa Turu” kapsamında Konya’dan İstanbul’a yola çıkan üç öğretmen, Eskişehir’deki programlarını tamamladı. Eskişehir Hava Şehitliği’nde gönüllü diğer bisikletçiler ile birlikte şehitleri anan Konya’da görev yapan Alper Can, Hakan Arıkan ve Selim Ecevit’i İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen karşıladı. Program, şehitler için okunan dualardan sonra şehit mezarlarına karanfil bırakılmasıyla devam etti. Programda birçok gönüllü Konya’dan yola çıkan öğretmenlere eşlik etti. 2.5 yaşındaki Selim, babası Murat Şayan ile birlikte katıldığı etkinlikte ilgi odağı oldu. Basın açıklaması düzenleyen öğretmen Alper Can, “15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yüce Türk Milletinin bölünmez bütünlüğünün göstergesini bir kez daha ispat edeceğiz” dedi.

“Bizden sonraki nesillere hem sporu hem de değerlerimizi öğretmek istedik”

Basın açıklaması yapan öğretmen Alper Can, eğitim ve öğretimin tatili olmaz diye düşünerek yola çıktıklarını vurguladı. Can yaptığı açıklamada, “Sizlerin de bildiği gibi bundan 2 yıl önce ülkemizin üzerinde oynanan hain bir oyun içimize kor ateşi gibi düştü. 15 Temmuz hain FETÖ saldırısı, etkisi hala devam etmekte olan bir alçaklık. Ümidimiz, bu saldırının arkasında olanların bir an önce yüce Türk adaleti önünde hesap vererek hak ettiği cezalara çarptırılmasıdır. Bizim asli görevimiz öğretmen olmak ile beraber tamamen gönüllü olarak Türkiye İzcilik Federasyonu ve Türkiye Bisiklet Federasyonu içinde de çeşitli vesilelerle hizmet etmekteyiz. Her birimiz eğitim camiamızın bir neferiyiz. Çalışmalarımızda en önemli şey, bireylere yaparak ve yaşayarak öğretmektir. Eğitim ve öğretimin tatili olmaz diye düşündük. Bisiklet sporuna gönül veren öğretmen izci liderleri olarak, bizden sonraki nesillere hem sporu hem de değerlerimizi öğretmek istedik. Bir proje ürettik. Bu projenin planlamasından sonuçlanma aşamasına kadar arkadaşlarımızla, değerli büyüklerimiz ile ve en önemlisi de çok değerli sponsorlarımız ile sürekli istişare içinde bulunduk. Bu çıkacağımız şerefli yolculuk için, başta valimize, il ve ilçe milli eğitim müdürlerimize, çalıştığımız okul yönetimine teşekkür ediyoruz ve bizden hiçbir yardımı esirgemedikleri için sponsorlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Toplamda 639 kilometre yol alacak ve güzergahımız üzerindeki noktalarda il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz ile Türkiye İzcilik Federasyonu’na bağlı tüm kulüplerdeki bisikletli izciler bizlere eşlik edecektir. Bahse konu yerlerde şehitlikler ile şehit aileleri ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Dört arkadaş çıktığımız bu yolda, çığ gibi büyüyecek ve 15 Temmuz günü Türkiye İzcilik Federasyonunun bisikletli izcileri ile birlikte 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde yüce Türk milletinin bölünmez bütünlüğünün göstergesini bir kez daha ispat edeceğiz. Toplamda 639 kilometre yol alacak ve güzergahımız üzerindeki noktalarda il ve ilçe milli eğitim müdürlerimiz ile Türkiye İzcilik Federasyonuna bağlı tüm kulüplerdeki bisikletli izciler bizlere eşlik edecektir. Bahse konu yerlerde şehitlikler ile şehit aileleri ziyaretleri gerçekleştireceğiz. Dört arkadaş çıktığımız bu yolda, çığ gibi büyüyecek” ifadelerini kullandı.

Basın açıklamasının yapılmasının ardından öğretmenler 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü’nde sonlanacak program için yollarına devam etti.