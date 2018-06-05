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05 Haziran 2018 19:14

15 yaşındaki genç kız 8’inci kattan düşerek hayatını kaybetti

Eskişehir’de 15 yaşındaki genç kız, 8’inci kattan düşerek hayatını kaybetti.

15 yaşındaki genç kız 8’inci kattan düşerek hayatını kaybetti

05 Haziran 2018 19:14


Edinilen bilgiye göre, olay Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Sokak Arkadaş Apartman’ında gerçekleşti. 15 yaşındaki lise 1 öğrenci Yaren T., iddialara göre 8’inci kattaki apartman dairesindeki arka bahçeyi gören pencereye çıktı. Burada Yaren T., henüz belirlenemeyen nedenden dolayı 8’inci kattan apartmanın arka bahçesinde bulunan yeşil alana düştü. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri genç kıza ilk müdahalenin ardından Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırdı. Çiçeği burnunda gencin aile yakınları ise, apartman önünde sinir krizi geçirdi. Hastaneye götürülen Yaren T., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Öte yandan polis ekipleri tarafından genç kızın 8’inci kattan düşme nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.




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