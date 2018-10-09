17 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

Eskişehir'de 17 ayrı suçtan kesinleşmiş yakalama kararı bulunan hırsızlık şüphelisi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 3 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında kent genelinde meydana gelen 3 ayrı faili meçhul ikametten hırsızlık olayının şüpheli veya şüphelilerinin yakalanması için Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan geniş kapsamlı çalışmalar sonucunda, hakkında 17 ayrı suçtan kesinleşmiş yakalama kararı bulunan Y.U. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca Cumhuriyet Savcısı talimatları ile ikametinde yapılan aramada, suç ve suç unsuru olabilecek malzemeler ele geçirilerek adli mercilere sevk edildi.