2. Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı başlıyor

Açıköğretim’de dezavantajlı ve engelli öğrencilere yönelik yapılan çalışmaları sunmak ve yapılacak olan projeler hakkında bilgi alışverişi sağlamak adına üniversitelerin, ilgili akademik ve idari birimlerin, dezavantajlı ve özel gereksinimli bireyler için oluşturulan ilgili STK’ların katılacağı ’2.Engelsiz Açıköğretim Çalıştayı’ 14 Mayıs Pazartesi Günü saat 13:30-17:30 arasında Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Salon 2009 ‘da gerçekleştirilecek.

Çalıştayla ilgili açıklama yapan Açıköğretim Sisteminden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Güney, “Her sene düzenli olarak gerçekleştirilen Engelsiz Üniversiteler Çalıştayından farklı olarak sadece Açıköğretim Sistemi ile öğrenim gören bireylere yönelik düzenlenen Engelsiz Açıköğretim Çalıştayının ikincisini gerçekleştiriyoruz. Açıköğretim Sisteminde kayıtlı olan öğrencilerimizin yaşadıkları sorunlara yönelik geliştirdiğimiz çözümleri ve deneyimleri akademik çevrelerle, STK’larla, diğer paydaşlarımızla ve öğrencilerimizle paylaşacağımız bir etkinlik olacak. Farklı sorunlar üzerine grup çalışmaları gerçekleştirilecek. Günün sonunda ise Açıköğretim Görme ve İşitme Engelliler Türk Halk Müziği konserimiz olacak. İlgilenen herkesi çalıştayımıza bekliyoruz” dedi.