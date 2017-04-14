2. Geleneksel İlkokullararası Spor Şenliği başladı

Geleneksel İlkokullararası Spor Şenliği, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı’nın katıldığı törenle başladı.

Eski Atatürk Stadyumunda düzenlenen törene, Bakan Avcı’nın yanı sıra Eskişehir Valisi Azmi Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hüseyin Aksoy, diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.

Burada konuşan Bakan Avcı, Eskişehir Valiliği himayesinde; Eskişehir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Eskişehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen 2. Geleneksel İlkokullararası Spor Şenliğinin çocuklar, gençler, Türk sporu için hayırlı olmasını ve kalıcı faydalar sunmasını temenni etti. Avcı, “Çocuklarımıza sağlıklı bir hayat için sporun önemini vurgulayan, sporun onlar için yaşam kültürü haline gelmesine vesile olan, ilimiz amatör spor kulüplerine lisanslı sporcu alt yapısı oluşturmaya hizmet eden, aynı zamanda beden eğitimi öğretmenlerine ve antrenörlere sınırlı da olsa istihdamı alanı oluşturan bu projeyi çok anlamlı ve mühim bulduğumu ifade etmek istiyorum. Yapılan araştırmalar, sporun büyüme çağındaki çocuklar için hem beden hem de ruh sağlığı açısından çok olumlu katkılar sağladığını, çocukların sosyalleşmesine ve iyi bir kişilik geliştirmesine müspet tesirleri olduğunu göstermektedir. Bu nedenle size sağlanan bu güzel imkânlardan azami faydalanmanızı umut ediyor, projeyi hayata geçiren başta Eskişehir Valimiz olmak üzere, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüze ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Avcı ve protokol mensupları, öğrencilerin yaptığı çeşitli gösterileri izleyerek, onlarla fotoğraf çektirdi.