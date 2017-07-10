2 küçük kafadar 5 otomobile böyle zarar verdi

Olay, getiğimiz pazar günü saat 16:00 sıralarında, Tandoğan Mahallesi Alptekin sokakta yaşandı. Bir otomobil tamir dükkanının önünde bulunan 5 otomobile kimliği belirsiz 2 çocuk tarafından zarar verildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, sokağın girişinde bulunan otomobillerin yanına biri bisikletli 2 çocuk yaklaşıyor. Otomobilleri inceleyen çocuklar, ardından 5 aracın sırayla içlerine girerek teyplerini söküyor. Söktükleri malzemeleri son anda almaktan vazgeçen çocuklardan birisi, eline aldığı taş ile bir otomobilin ön camını kırıyor. Sonrasında ise otomobillerin kaput ve tavan kısımlarına çıkarak zıplıyorlar. Çocukları bu süre içerisinde uzakta bulunan bir kaç vatandaş uyararak gitmelerini sağlıyor. Fakat 2 kafadar sürekli geri dönerek tehlikeli ve zararlı oyunlarına devam ediyorlar. Otomobillerin tamir için sırada durduğu öğrenilirken, toplamda maddi zararın 3-4 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

"Herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın"

Bugün işbaşı yapmak üzere dükkanına gelen İsmet Poyracı ise, gördüğü manzara karşısında adeta şok oldu. Hemen güvenlik kameralarına bakan Poyracı, polis ekiplerinden yardım istedi. Ardından dükkanının önünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Poyracı, aileleri çocuk yetiştirme konusunda uyardı. Olayın pazar günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında yaşandığı belirten Poyracı, "Kamera kayıtlarına göre pazar günü 16.00 ile 18.00 saatleri arasında yaşanmış. Şu anda biz esnaf olarak mağduruz. Yaşı tutmayan 2 çocuk 5 tane arabaya girdi. Bunlar tabii müşteri arabası. Tesisatlarına, camlarına, tavanlarına zarar verildi. Çalınan bir şey yok ama zarar verildi. Ben buradan ailelere sesleniyorum, herkes çoluğuna çocuğuna sahip olsun. Neticede bu maldır, insan sabırlı olur ya da olamaz. İnsanın elinden kaza çıkar. Ben her zaman iş yerimi kontrol eden bir insanım. Kontrol esnasında denk gelseydiler ben bu çocuklara zarar verirdim. Neticede bana zarar veriyorlar. Yani mümkün olduğu kadar herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın" dedi.

"Kimse benim malıma zarar veremez"

Şahısların çocuk yaşta oldukları için ceza alamayacaklarını dile getiren İsmet Poyracı, "Devlet bu insanlara duyduğuma göre ceza veremiyormuş. Kanunda bir yeri yokmuş. Ama ben cezasını veririm sıkıntı yok. Cezasını da gider yatarım. Buradan herkese söylüyorum. Ben söylediğim her sözün de arkasındayım. O esnada denk gelselerdi, felçlilerdi. Her kimin çocuğuysa herkes çoluğuna çocuğuna sahip çıksın. Namuslu bir şekilde yaşasınlar. Orada 3 kuruşluk malzemeyi çalmak için camı kırıyorlar. 5 tane arabaya zarar veriyorlar. Şu anda zarar 3-4 bin lira civarında. Biz bunu sinemize çekeceğiz ama herkes görsün ve teşhir olsun amacıyla ben sizleri çağırdım. Ben o insanları yine de yakalarsam zarar vermeyeceğim anlamına gelmez. Ya bu zararı ödettirecem ya da aynı zararı bende onlara vereceğim. Bu memlekette kimse benim malıma zarar veremez. Verirse de bedelini öder" diye konuştu.