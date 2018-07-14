20 ülkeden 90 öğrenci Hamamyolu’nda ülkelerini tanıttı

Dünyanın ihtiyaç duyduğu nitelikli, uluslararası bakış açısına sahip liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan gönüllü öğrenci organizasyonu AIESEC, Odunpazarı Belediyesi Gençlik Merkezleri iş birliği ve Odunpazarı Belediyesi Kültür Müdürlüğünün desteğiyle Eskişehir’de faaliyetlerine devam ediyor.

İtalya, Portekiz, Ukrayna, Rusya, Romanya, Brezilya, Tunus, Fas, Mısır, Cezayir, Hindistan, Pakistan, Çin, Endonezya, Bahreyn, Malezya, Hong Kong, Kırgızistan, Tacikistan, Brezilya, Kanada ve Dubai’den AIESEC programı için Eskişehir’e gelen öğrenciler Hamamyolu’nda gerçekleştirdikleri Ülkeler Panayırı ile Eskişehirlilerle bir araya geldi. Karnaval havasında geçen etkinlikte öğrenciler vatandaşlara kültürlerini, yemeklerini, yöresel kıyafetlerini ve müziklerini anlattı. Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt’un da katıldığı Ülkeler Panayırı’nda öğrenciler, ülkelerinin halk danslarını sergiledi. Etkinliklerde öğrencilere eşlik eden Başkan Kurt, daha sonra da öğrencilerle sohbet etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte hem öğrenciler hem vatandaşlar hem de Başkan Kazım Kurt keyifli bir gün geçirdi. Tarihi Odunpazarı bölgesini de gezen öğrenciler, Eskişehir’deki faaliyetlerine devam edeceklerini söyledi.