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11 Temmuz 2017 16:34

2017 Yılı 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

2017 Yılı 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey başkanlığında yapıldı.

2017 Yılı 3’üncü İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

11 Temmuz 2017 16:34


Eskişehir Valiliği Yunus Emre Toplantı Salonu’ndati toplantı, Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey’in açılış konuşmasıyla başladı. Konuşmasında, toplantının işleyişi hakkında bilgiler veren Avşarbey, daha sonra sunum yapmak isteyen bölge müdürlüklerine söz verdi. Sıra ile söz alan bölge müdürlükleri, koordinasyon gereken konular hakkında sunum yaptı.



"Porsuk’ta yüksek miktarda tarımsal kirlilik var"


Sunum sırasında söz alan Maden Tetkik Arama (MTA) 3’üncü Bölge Müdürlüğü temsilcisi Mevlüt Toruk, Porsuk çayı ile ilgili yapılan araştırmalarından bahsetti. Porsuk çayında ağır metal kirliliğini olamadığını, ama tarımsal kirliliğin fazla olduğunu aktaran Toruk, "Porsuk çayından bugüne kadar 100 numune aldık incelemek için. Bunlardan 86 tanesini yaklaşık olarak inceledik. Bu Porsuk çayından geçen suda, bir tarımsal kirlik var. Ağır metal kirliliği ve tarımsal kirlilik üzerine yoğunlaştık. Yaklaşık 20 tane numune elimize ulaştı şuan. Bu 20 numunede ağır metal kirliliği yani fabrikasyon kirliliği yok. Ancak tarımsal kirlilik var. Baya yüksek bir kirlilik. Bunun üzerine olan çalışmamız hala devam ediyor" ifadelerini kullandı.



"Koordinasyona çok acil ihtiyacımız var"


Sunumların ardından söz alan İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, "Bundan önceki toplantıda da böyle en sivri başkan gibi görünüyorum. Ama gönül isterdik ki buradaki arkadaşların söyledikleri gibi ’koordinasyona gerek yok’ demek isterdim. Ama koordinasyona çok acil ihtiyacımız var" diyerek şikayetlerinden bahsetti. Bağlantı yolu yapılmazsa alt geçiti tuğla ile örüp soğuk hava deposu yapacağını anlatan Başkan Bozkurt, şunları söyledi;



"Eğer bu bağlantı yolu yapılmazsa alt geçidi tuğla ile örüp kapatıyorum, soğuk hava deposu yapıyorum"


"Bundan on yıl önce, sekiz yıl önce Bursa’dan Kütahya’ya giden bölünmüş yolun üzerinde İnönü ilçesinde, İnönü tarım ovalarına giden bir bağlantı köprüsü oluşmamıştı. Onlarca trafik kazası oldu. Bu Emniyet Müdürlüğünün kayıtlarında vardır. Daha önceki toplantıda gündeme gelmişti bu. Karayolları üzerinde orası senin, burası benim sorunu. Uzun uğraşlardan sonra biz buraya bir alt geçit yaptırdık. Buranın uzunluğu da 450 metre uzunluğunda bir yol. 450 metre yol için bizden bir sürü kurum görüşü istendi. Kurumlara yazdık. İl Tarım ’olmaz, bağlantı yolu kurulamaz’ dedi. ’Niye’ diye sorduk, ’sit alanı burası’ dediler. Karayolları ise ’olmaz, ben sadece geçit yaparım’ dedi. İstediğim 400 metre. Atla deve değil. 400 metre bağlantı yolu. Artık ben sonunda bakın burada kayıtlara da geçsin, eğer bu bağlantı yolu yapılmazsa, Karayolları Bursa bölge Müdürlüğü’nün yapmış olduğu alt geçidi tuğla ile örüp kapatıyorum, soğuk hava deposu yapıyorum. Başka yapacak bir şey yok."




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