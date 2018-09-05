Dr. Murat Alper’in katılımlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi’nde gerçekleşti.

Eskişehir Şehir Hastanesi Konferans Toplantı salonunda düzenlenen ve Afyon, Bilecik, Bursa, Kütahya ve Uşak illerinden katılımın gerçekleştiği toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Eskişehir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Uğur Bilge ve Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper tarafından yapılan açılış konuşmalarını sonrasında verimlilik uygulamaları hakkında bilgilendirme toplantıları başladı.

“Daha verimli işlemler yapmak üzere burada toplandık”

Toplantı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper, daha verimli işlemler yapmak üzere bilgi ve tecrübe amaçlı toplandıklarını ifade ederek, “Eskişehir’de 6 çevre ilin sorunlarını değerlendirileceği bir toplantı için bir araya geldik. Bu illerin sağlık müdürleri, kamu hastane başkanları, başhekimleri, sağlık temsilcileri burada toplanacak. Eskişehir Şehir Hastanesi’ni tercih etmemizin sebebi yakında açılacak olan, son kontrolleri yapılan, gördüğümüz kadarıyla da sona gelinen ve her an açılmaya hazır olan Şehir Hastanesi’nde yaparak bölgeye aynı zamanda Şehir Hastanemizi tanıtmak amacıyla burada yapıyoruz. İyi bir değerlendirme olmasını diliyorum. Sağlıkta ne durumdayız, yaz dönemi vardı, seçim vardı. Bunlardan sonra biz de bir şekilde toparladık. Daha verimli işlemler yapmak üzere, bilgi ve tecrübe amaçlı burada topladık. Şehir hastanemize daha önce de farklı vesileler ile geldik. Artık Eskişehir’e hayırlı olsun diyebiliriz. Açılışın öncesindeyiz. Bildiğim kadarıyla da hastanenin son durumunda görünen bir sorun yok. Yol ile ilgili konular da bitmek üzere. Sorunsuz bir şekilde açılıp hasta ve Eskişehir halkının hizmetine girecek” şeklinde konuştu.

“Aslında hastane kaynaklı fazla bir sorun gözükmüyor”

Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Prof. Dr. Alper, çevre illerinde Eskişehir’de yapılan ve düzenlenen hastaneler ile alakalı bilgilenmesinin gerektiğini aktardı. Eskişehir Şehir Hastanesi’nin açılışının yol konusuna bağlı olduğunu ve hastaneden kaynaklı bir sorun olmadığını söyleyen Doç. Dr. Alper, "Sağlıkta birçok konu değişiyor. Bu tecrübe daha önce Adana, Mersin, Kayseri, Yozgat, Elazığ’da yaşandı. Görünen bir sorun olacağını beklemiyoruz, tahmin etmiyoruz. İnşallah bu kalite konfor hizmet kısa bir türbülanstan sonra sorunsuz bir şekilde atlatılır. Aynı zamanda Eskişehir’de birden fazla hastanenin taşınması, değişmesi nedeni ile bir değişim var. Bu değişimi yönetmek kolay değil ama arkadaşlar uzun süredir değişime hazır, çalışıyorlar. Taşınma senaryoları yaptılar. Ama bizim de aynı zamanda bunun Eskişehir’deki merkezi konumdaki bir hastanenin değişiminden çevre illeri de haberdar etmek gerekiyor. Çevre illerin bu büyük kapasitede neler yapılabileceğini bilmesi gerekiyor. O yüzden mekanı tercih ettik. Planlanan tarih bildiğim kadarıyla, daha önce de belirttiğim gibi yol konusu. Aslında hastane kaynaklı fazla bir sorun gözükmüyor. Ama daha detaylı görüşmeleri yapacağız. Hasta güvenliği, çalışan güvenliği için risk oluşturmayan durum ve ulaşımla ilgili durum. Çünkü hastane açmak sadece binanın açılmasından ibaret değil. Yolu ile unsurları ile tüm yan faktörleri ile oluşması lazım” dedi.

Yapılan açıklamaların ardından başlayan toplantı gün boyu farklı oturumlar ile devam edecek.