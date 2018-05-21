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21 Mayıs 2018 16:00

23. Ulusal Multidisipliner Toksikoloji Kongresi ESOGÜ’de düzenlendi

23.

23. Ulusal Multidisipliner Toksikoloji Kongresi ESOGÜ’de düzenlendi

21 Mayıs 2018 16:00

Ulusal Multidisipliner Toksikoloji Kongresi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde (ESOGÜ) düzenlendi.


ESOGÜ Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı ile Klinik Toksikoloji Derneği ortaklığında düzenlenen “ Ulusal Multidisipliner Toksikoloji Kongresi”, 18-20 Mayıs 2018 tarihlerinde ESOGÜ Turizm Fakültesi Eğitim ve Uygulama Oteli Çok Amaçlı Salonu’nda gerçekleşti. Kongrede “Bağımlılık Yapan Maddelerle Zehirlenmeler” ana teması farklı branşlardan bilim insanları tarafından multidisipliner yaklaşımla ele alındı. Kongre kapsamında ayrıca “19. Klinik Toksikoloji Okulu”da gerçekleştirildi.




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