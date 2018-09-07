280 bin dolarlık projenin ilk ayağı Sarıcakaya oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, Eğitim Yayım ve Yayınlar Daire Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülecek "Türkiye’de Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi" projesi kapsamında ilk araştırma toplantısı Sarıcakaya İlçesi Kadınlar Kooperatifinde gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı Eskişehir İl Koordinatörü ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Hasan Kızıloğlu öncülüğünde, FAO Türkiye Temsilcisi, Ulusal Danışman Prof. Dr. Cemal Taluğ, Ulusal Danışmanlar Prof. Dr. Dilek Bostan Budak, Nevin Şenol, Muhammed Nasser ve Bakanlık Görevlisi Dr. Murat Toy’dan oluşan heyet Sarıcakaya Kadınlar Kooperatif Başkanı Kadriye Okur ve yönetimini ziyaret etti.

Karşılıklı soru ve cevap şeklinde geçen ilk toplantıda projenin izleyeceği yol haritası, çalışma takvimi hakkında bilgi verildi. Taluğ, Okur’a tarımsal üretimde bilgi akışının önemi hususunda farkındalık yaratılması suretiyle paydaşlar arasında katılımcı yaklaşımın güçlendirilmesi, kırsalda kadın odaklı yayım ve danışmanlık hizmetlerinin güçlendirilmesi konuları hakkında bilgi verdi. Taluğ ayrıca bu amaç doğrultusunda pilot olarak il belirlenen Eskişehir’de ilk duraklarının Sarıcakaya İlçesi Kadınlar Kooperatifi olduğunu aktardı.

Kadınlar Kooperatif Başkanı Kadriye Okur da heyete kuruluş tarihinden günümüze kadar yaptıkları çalışmalar hakkında açıklama yaptı. Okur, 100 ortakla kurulan Kooperatifin bugün 370 ortağa ulaştığını belirterek, “Bizler artık bugün Sarıcakaya’da yaşayan kadınlarımızın ev bütçelerine katkı sağlama konumuna geldik. Kadınlarımızın kendi ürettikleri salça, reçel ve bunun gibi mamulleri biz burada ki satış noktamızda satıp onlara bir katkı sunmaya çalışıyoruz. Tabi bunu zamanla daha da ilerleteceğiz” dedi.

Bakanlığın ve FAO iş birliğiyle ’Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Hizmetlerinin Güçlendirilmesi Teknik İşbirliği Projesi’ni gerçekleştirdiklerini vurgulayan FAO Türkiye Temsilcisi, Ulusal Danışman Prof. Dr. Cemal Taluğ’ da “Projenin uygulamaya konulacağı Şanlıurfa ve Eskişehir’de, yayım hizmetlerinde çalışanların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik eğitimler verilecek. Kadın odaklı yayım çalışmaları, sivil toplum kuruluşlarının da yer alacağı katılımcı yayım çalışmaları yapılacak. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere uygun ’Yayım Bilgi Ağı’ kurulacaktır. Proje sonunda bir tarımsal yayım stratejisi geliştirilecektir” diye konuştu.

2 yıl sürmesi düşünülen projenin bütçesi 280 bin dolar.