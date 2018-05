3 yıldır Türkiye şampiyonu, ancak sponsor bulamıyor

Son 2 yıldır da Türkiye’yi uluslararası platformlarda temsil eden 28 yaşındaki milli sporcu Cennet Çankal, 18-19-20 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna kentinde gerçekleştirilecek olan 32’inci Avrupa Kyokushin Karate Şampiyonası’na zorlu şartlar altında hazırlanmaya devam ediyor. Kişisel gereksinimlerini, vefat eden babasının üzerinden aldığı maaş ve antrenörü Reşat Küçükerarkan’ın maddi destekleri ile karşılamaya çalışan milli sporcu, tüm olumsuzluklara rağmen Avrupa Şampiyonasındaki hedefinin şampiyonluk olduğunu dile getirdi.

"Çeşitli yerlere sponsorluk başvurusu yaptık fakat geri dönüş olmadı"

Kyokushin karateye 3,5 yıl önce başladığını ve antrenörü Reşat Küçükerkan’ın emekleri sayesinde 3 yıl üst üste Türkiye şampiyonu olduğunu dile getiren Cennet Çankal, “Geçtiğimiz yıllarda hem kendi kilomda hem de açık sıklette şampiyon oldum. Kyokushin karateye ilk başladığım zamanlarda, aklımda hep yurt dışında derece elde etmek vardı. Bu yüzden 3,5 yılda bu kadar geliştim. Hocam da sağ olsun bana destek oldu. Sponsor bulamamamızı Eskişehir’deki iş adamlarının sporcuya karşı ilgisizliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Sporcuya destek olmuyorlar. Çeşitli yerlere sponsorluk başvurusu da yaptık fakat geri dönüş olmadı. Bu da tabii ki insanın çalışmalarını etkiliyor. Çünkü her sabah kalkarken insan birincilik hayaliyle kalkıyor. Bu gibi nedenlerden dolayı da daha iyi çalışamıyor. Neticede hevesi kırılıyor. Bayrağı temsil ediyoruz. O kimseye nasip olmuyor. Bu yüzden çok onurlu, çok şerefli bir görev bence. Her gece yattığımda hayaller kuruyorum. Her sabah kalktığımda kendimi şampiyon olmaya odaklıyorum. Çalışmalarımız da her zaman ona göre oluyor. Hocam da her zaman destek oluyor ama sponsor yardımı olmadığı için bir yere kadar ilerleyebiliyoruz” şeklinde konuştu.

"Babamdan aldığım maaşla bir şeyler yapmaya çalışıyorum"

Bireysel sporcuların çeşitli yardımlara ihtiyaç duyduklarını ve bunların sponsorlar tarafından karşılanmaması durumunda büyük problemler ile karşı karşıya kaldıklarını dile getiren Çankal, “Malzeme yardımı olsun, beslenme yardımı olsun ihtiyaçlarımız oluyor. Çoğu zaman geliyor, spor ayakkabım olmuyor. Geçende spor ayakkabısı alamadığım için tırnaklarımda problem oldu. Belli bir noktaya gelindiğinde yapamıyorsun. Çünkü maddi imkanlar izin vermiyor. Kısıtlıyor. Bu da insanı gerçekten çok üzüyor. Değerli iş adamlarımızdan, yöneticilerimizden bize sponsor olmalarını istiyorum. Çünkü insanın maddi imkanlardan dolayı kürsüye çıkamaması gerçekten çok üzücü. Ben çok fazla duygu sömürüsü yapmak istemiyorum. Neticede her insanın birçok problemi var. Ama önemli olan istemek ve ben istiyorum. Bu maddi yardımın da değerli halkımızdan geleceğine inanıyorum. Vicdan sahibi insanların bize yardım eli uzatacağına inanıyorum. Ben babamı kaybettim. Babamdan aldığım maaşla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama bir yere kadar oluyor” ifadelerini kullandı.

"Yaklaşık 3 yıldır sponsor arayışı içindeyiz"

Cennet Çankal’ın bireysel antrenörü Reşat Küçükerkan, milli sporcu için 3 yıldır sponsor arayışı içinde olduklarını ancak yaptıkları başvurulara şimdiye dek olumlu bir cevap alamadıklarını dile getirdi. Cennet Çankal’ın, Eskişehir ve Türkiye için büyük bir cevher olduğunu vurgulayan Küçüerkan, “İyi çalışmalarımız, iyi antrenmanlarımız oldu. Bu çalışmaların meyvelerini de kilosunda Türkiye şampiyonu olarak aldı. Kyokushinkai Avrupa Şampiyonası, 18-19-20 Mayıs tarihlerinde Bulgaristan’ın Varna şehrinde yapılacak. Cennet, 2 senedir Milli Takımımıza seçiliyor. Biz yaklaşık 3 yıldır sponsor arayışı içindeyiz. Cennet, Türkiye ve Eskişehir için büyük bir cevher. Antrenmanlarını birebir yaptırdığım için ben çok iyi biliyorum. Ama maalesef sponsor desteği bulamıyoruz. Başvurularımız oldu ama maalesef sonuç alamadık. Cennet kızımız bu konuda mağduriyet yaşıyor, biz de yaşıyoruz. Ben hocası olarak elimden geleni yapıyorum. Antrenman olsun, maddi, manevi olsun. Biz elimizden geleni yaparak bu duruma geldiysek, bize destek olunduğunda daha iyisini de yapacağımız kanaatindeyim” dedi.

"Bir yere gelip, tıkanıyoruz maalesef"

Sporcuların beslenmelerine çok dikkat etmesi gerektiğini, bu konuda da maddi yardımların ön plana çıktığını vurgulayan Küçükerkan, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Bir sporcunun ilk başta beslenmesi çok önemli. Protein ağırlıklı beslenmesi lazım. Protein deyince sadece tavukla olmuyor tabii ki. Etinden, balığından tutun farklı farklı besinleri var. Çok antrenman yaptığı için sporcu gıdaları almamız lazım. Bunları hepsi de maalesef maddiyata dayanıyor. Biz elimizden geldiği kadarıyla bunları yapmaya gayret gösteriyoruz. Ama bir yere gelip, tıkanıyoruz maalesef. Bireysel olan bütün spor dallarında maalesef hiç kimse destek olmuyor. Bu destek de sanıldığı gibi çok yüksek rakamlarla alakalı bir şey değil. Örnek veriyorum; yılda 20-25 bin liraya bireysel sporlarla uğraşan bir sporcumuzu çok güzel destekleriz. Hem beslenmesi açısından, hem sporu açısından, hem ekipmanları açısından çok büyük destek olur. Burada önemli olan, iş adamlarımızın; amatörlere, amatör spor dallarına, bireysel yapılan müsabakalarda daha yoğunluk göstermesi lazım ve üzerilerine düşmeleri lazım.”