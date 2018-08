30 Ağustos coşkusu Tepebaşı’nda yaşandı

Bisiklet korteji ile başlayan etkinlikler, NEO Plus AVM işbirliği ile düzenlenen Yeni Türkü konseri ile son buldu.

Tepebaşı Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 96. yıl dönümü nedeniyle bir dizi kutlama programı düzenledi. Etkinliklerin ilki İsmet İnönü 1 Caddesi’nde gerçekleştirilen bisiklet korteji oldu. Eskişehir Bisiklet Derneği - Vel ESBİD ile birlikte düzenlenen etkinliğe Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, CHP İl Başkanı Rabia Akman ve yüzlerce Eskişehirli bisiklet sürücüsü katıldı. Kortej başlangıcında Eskişehir Bisiklet Derneği adına konuşan Tevfik Ulak, “Bu kutlu ve mutlu günde Mustafa Kemal Atatürk’ün kazandığı bu zaferi kutlamak bizim için bir onurdur. Herkese kutlu ve mutlu olsun” dedi.

"Hep beraber kutlamak bizlere mutluluk verecek"

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ise bisiklet kullanımının artması gerektiğine dikkat çektiği konuşmasında, “Bugün özel bir gün. Böyle özel bir günde, özel bir çalışma yapalım istedik. Milli mücadelenin taçlandığı 30 Ağustos’ta, hep beraber kutlamak bizlere mutluluk verecek. Çünkü Mustafa Kemal yola çıkarken böyle bir zafer kazanacağını bilerek yola çıktı. Büyük çabalarla, o yoksul halkla beraber imkansızlıklarla böyle bir zafer kazandı ve bu zafer bütün ülkelere örnek oldu. Bisiklet artık dünyada çok önemli noktaya geldi. Eskişehir’de de bunun dikkatini çekmek, farkındalık oluşturmak çok önemli. Ama inanın bundan 60 yıl önce yine bisiklet hareketleri vardı. Örneğin fabrikalar dağıldığında her yer bisikletlerle kaplanırdı ve ortaya güzel bir fotoğraf çıkardı. Bisiklet; ekonomi, sağlık ve çevre demek. Bunların buluştuğu bir aracı bizim de artık sık olarak hayatımızın içinde kullanmamızın gereğine inanıyorum. Bu kortejin sağlık içinde kazasız belasız geçmesi en büyük dileğimdir. Bu konuda bize büyük destek veren Eskişehir Bisiklet Derneği’ne de çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Ataç, Milletvekili Süllü ve İl Başkanı Akman ile birlikte yüzlerce vatandaş, Türk Bayrakları ile süslenmiş bisikletlerine binerek şehir merkezinden konser alanına geçti. İsmet İnönü 1 Caddesi - NEO Plus AVM güzergahında gerçekleşen korteje, akülü araçları ile katılan engelli vatandaşlar da etkinliğe renk kattı.

Zafer coşkusu Yeni Türkü ile kutlandı

Tepebaşı Belediyesi’nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında NEO Plus AVM ile birlikte düzenlediği Yeni Türkü konseri, binlerce Eskişehirli müzikseverin katılımı ile gerçekleşti. NEO Plus AVM yanında bulunan açık otopark alanında düzenlenen konserde Türkiye’nin en sevilen müzik gruplarından Yeni Türkü, sahneye İzmir Marşı’nı söyleyerek çıktı. Alanı dolduran binlerce vatandaş, ellerindeki Türk Bayrakları ile şarkılara eşlik ederken coşkulu bir gece geçirdi. Konser esnasında sahneye çıkarak Yeni Türkü grubuna teşekkür eden Başkan Ataç, vatandaşların 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladığı konuşmasında, “Yeni Türkü’yle, dolayısıyla Derya ve arkadaşlarıyla 1999’dan beri olan dostluğumuz sürüp gidecek. Daha uzun yıllar beraber, burada sahnede sizlere hizmet edeceğiz. Bugün çok önemli bir gün Mustafa Kemal’in Kurtuluş Savaşı’nı taçlandırdığı bir gün. Böyle bir günde, bu güne yakışacak bir gurubun bizlerle beraber olması gerekirdi; o da Yeni Türkü tabi ki. Bugün sahnede bizimle beraber sevgili milletvekilimiz Jale Nur Süllü var, İl Başkanımız Rabia Akman var. Ayrıca NEO Plus AVM müdürü, size bu konseri hazırlamamızda katkıda bulunan sevgili Fatih Şeremet sahnede bizimle beraber. Bugünün tadını, keyfini çıkaralım sevgili dostlar. Dediğim gibi bugün çok önemli. Türk milletinin Anadolu’da var oluş günü. Mustafa Kemal Atatürk’e, şehitlerimize ne kadar dua etsek minnet borcumuzu ödeyemeyiz. Onlara haksızlık edenlere, kusura bakmasınlar ama ‘kendilerine gelsinler’ diliyorum. Allah bize Mustafa Kemal’i hediye etmiş, ‘Gidin Türkleri, Anadolu’yu kurtarın’ demiş. Mustafa Kemal de gelmiş, Türkiye’yi kurtarmış. Onun için ne kadar dua etsek azdır” ifadelerini kullandı.

"Buraya her geldiğimizde içimiz umut ve mutlulukla doluyor"

Başkan Ataç burada Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlu’na Devrim otomobilinin camdan bir figürünü armağan etti. Köroğlu da bu özel hediyeden ötürü Başkan Ataç’a teşekkür ederek, “Eskişehir her zaman Mustafa Kemal Atatürk’ün izinden giden, aydınlığı ile bizleri aydınlatan bir cumhuriyet kenti. Buraya her geldiğimizde içimiz umut ve mutlulukla doluyor. İyi ki varsınız” diye konuştu.

Konuşmaların ardından konsere devam eden Yeni Türkü; Fırtına, Sezenler Olmuş, Telli Turna, Aşk Yeniden, Mamak Türküsü, Vira Vira, Destina, Maskeli Balo ve Karanfil gibi sevilen şarkılarını seslendirerek Eskişehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı.