‘31. Ahilik Haftası' çeşitli etkinliklerle kutlanacak

Vali Özdemir Çakacak, Esnaf ve Sanatkârlar için büyük anlam ifade eden Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında; kutlama komitesi üyelerini Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen'i ve beraberindekileri makamında kabul etti.

Ahilik değerlerinin gelecek nesillere aktarılması gerektiğini savunan Vali Çakacak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Çakacak, Ahilik teşkilatının esnaf ve zanaatkarın iyi, güzel ve kaliteli iş yapmasını sağlamak amacıyla kurulan bir esnaf ve zanaatkar örgütlenmesinin yanında toplumsal hayatı da düzenleyen bir yapı olduğunu kaydetti. Ahilik değerlerinin yaşandığı ve paylaşıldığı haftanın verimli geçmesini dileyen Vali Çakacak, ziyaret esnasında yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Toplumumuzdaki her kesimin eşit ve dengeli bir şekilde kalkınması bizim için çok önemlidir. Bu bakımdan esnaf ve sanatkarlarımız bugünün zor koşullarında ahiliği yaşatmaya çalışıyorlar. Ahilik kültürünü insanımıza tanıtıyorlar. Sizler önemli bir misyonu yerine getiriyorsunuz. Ecdadımızdan aldığımız bu zengin kültürel değerleri hem günümüz dünyasına uyarlayarak yaşamalı, yaşatmalı ve gelecek kuşaklara da aktarmalıyız. Buna sadece ticari açıdan bakmamak lazım. Sizler, geçmişimizden gelen kültürü gelecek nesillere aktarmak bakımından da önemli bir görevi yerine getiriyorsunuz. Bu açıdan sizlere çok teşekkür ediyor, hepinize bereketli bol kazançlar diliyor, Eskişehir ticaretine verdiğiniz katkılardan dolayı sizleri kutluyorum”

“Ahilik hakta ölçülü olma, iyi güzel iş yapma, güler yüzlü ve tatlı dilli olma üzerine kurulmuş, insanı esas alan, insanı araç değil, amaç olarak gören bir örgütlenmedir” şeklinde konuşan Vali Çakacak, Ahi Evran'ın “Elin, kapın, sofran herkese açık olsun” sözünü hatırlattı. 17-23 Eylül tarihleri arasında haftanın çeşitli etkinliklerle kutlanacağını açıklayan Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen de ahilik kültürünün toplumun bir ahenk, bir uyum içerisinde, ahlaklı ve faziletli bir ticaret erbabı oluşmasında çok önemli katkıları olduğunu söyledi. Başkan Birsen, Türkiye genelinde 31 yıldır, Eskişehir'de ise 11 yıldır Ahilik kültürünü tanıtmak ve yaşatmak için büyük çaba sarf ettiklerini kaydetti ve Vali Çakacak'a hafta boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Birsen, günün anısına Vali Çakacak'a çiçek takdiminde bulundu.