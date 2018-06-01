346 üretici sertifikalarına kavuştu

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün çok amaçlı salonunda düzenlenen sertifika dağıtım törenine, Tepebaşı Kaymakamı Salih Keser, Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan, Tepebaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Üzmez, Tepebaşı İlçe Ziraat Odası Başkanı Süleyman Buluşan, Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Köksal, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve sertifika almaya hak kazanan çok sayıda üretici katıldı. Eskişehir Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Erkan Alkan, düzenlenen etkinlik ile ilgili yaptığı konuşmada, "Tepebaşı İlçe Müdürlüğümüzce 2018 yılında arıcılık konusunda Mühendis Muzaffer Akgün ve Veteriner Sema Köksal tarafından açılan üç adet çiftçi kursu ile toplam 144 üretici, Sürü Yönetimi ve Sığır Yetiştiriciliği konusunda Veteriner Mehmet Varol ve Mühendis Yılma Başar Andaç tarafından açılan iki adet çiftçi kursu ile 120 üretici, Dr. Gül Kılıç tarafından meyve ağaçlarında budama ve meyve ağaçlarında aşılama konusunda açılan iki çiftçi kursu ile 60 üretici ve sebze yetiştiriciliği kursu ile 22 üretici olmak üzere toplam 346 üreticimizin eğitilerek sertifika almaya hak kazandı" ifadelerini kullandı. İl Müdürü Alkan, 2018 yılında Tepebaşı İlçe Müdürlüğünce toplam 8 çiftçi kursu açılmasından ve 346 çiftçinin sertifika almaya hak kazanmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Kursta emeği geçenlere teşekkür eden Alkan, eğitimin önemine vurgu yaparak İlçe Müdürlüğünce eğitim çalışmalarının hız kesmeden aynı tempoda devam etmesini istedi. Tören, sertifikaların üreticilere dağıtılmasıyla sona erdi.